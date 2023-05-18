內地樓價跌足一年

大行紛削今年經濟預測 經歷今年首季短暫的復甦後，內地房地產市場頹勢似乎未改。4月份70個內地城市價格指數經外媒測算後發現，按年仍跌0.2%，連挫12個月。各投行開始憂慮沒有額外政策支持下，內地經濟復甦勢頭恐逐漸減弱，更引來摩根大通、巴克萊及野村出手下調今年增長預測，加上今年首4個月華吸收外資速度亦告放緩，昨日A股人氣低迷，滬深兩市交投降至不足8,000億元（人民幣‧下同）。

儘管內地逐步改變房地產監管政策，4月主要城市的一手住宅價格漲幅仍在放緩，摩通按數據測算4月僅按月漲0.32%，較3月的0.44%漲幅收窄。國家統計局城市司首席統計師繩國慶昨指出，70個大中城市商品住宅售價按月整體漲幅回落，二手住宅按月漲幅回落更明顯。上月新樓和二手樓售價按月上漲城市分別有62個和36個，比3月減兩個和21個。

由於4月多項內地經濟數據均遜預期，巴克萊決定降低第二季內地經濟按季增長預測，全年預測亦降至5.3%。該行稱，工業生產、零售銷售、房地產投資及青年失業情況令人意外，說明在房地產行業困境加劇的情況下需求轉弱，卻不預期會有重大寬鬆政策。摩通及野村亦下調今年內地GDP增速預測，分別由此前的6.4%及5.9%，下調到5.9%及5.5%，其中野村更將明年內地GDP增速預期由4.4%降至4.2%。

不過，仍有大行相信內地為撐經濟，可能會加碼刺激措施。瑞銀及摩根士丹利同樣維持今年經濟增5.7%的預期，前者料下半年政府將增加基礎設施投資，並推出針對性的促消費措施；後者亦估下半年或有進一步的寬鬆政策，消費活動料將加強。聯合國發表經濟展望時，亦將今年內地經濟增長預測，從4.8%上調至5.3%。

首4月吸外資放慢 A股軟 當各界爭論內地經濟恢復進程是否失色之際，吸引外資能力亦在減緩。中國商務部公布，今年首4個月累計實際使用外資金額為4,994.6億元，按年增長2.2%，比首季的增幅4.9%放緩；折合735億美元，按年更跌3.3%。受多重利淡消息影響，昨日A股大市交投淡靜，滬深兩市成交額合計只有7,814億元，按日縮減849億元，外資透過滬深股通淨買入16.86億元，滬綜指及深成指各跌約0.21%及0.07%。

中證監日前發布有關境內上市公司境外發行全球預託證券（GDR）指引，外界視為恢復GDR發行審批，因為今年3月曾經傳出暫緩審批的消息，而新指引提及公司應合理確定融資規模，發行定價、銷定期等須符合監管。

大行對華經濟前景意見分歧