IEA上調今年全球石油需求預測

國際能源機構（IEA）上調今年全球石油需求預期20萬桶至每日220萬桶，總需求將達到每日1.02億桶，比上月預測多出10萬桶，主要是中國經濟重啟後的復甦超出預期，這可能導致原油市場趨緊，並在供應難以跟上的情況下推高油價，估計今年全球石油需求將增長200萬桶至創紀錄的每日1.019億桶。

中國將佔增長份額60% IEA指出，中國在原油需求增長預測中所佔份額本來就很大，現在似乎仍在提高，並「繼續超過預期」。該機構稱，中國的原油需求在3月創下每日1,600萬桶的紀錄，而今年所有石油需求增長中，中國將佔60%，預計今年中國石油需求增幅將達每日130萬桶的新高水平。

至於俄羅斯4月份石油出口量按月增長50萬桶至每日830萬桶，遠超2021年平均水平每日750萬桶及2022年平均水平每日770萬桶，並為去年2月俄烏戰爭爆發以來的最高水平，收入增長17億美元至150億美元，當中將近80%的俄羅斯原油乃出口至中國和印度。今年2月，俄國宣布，計劃於3月將石油產量減少每日50萬桶，約佔其總產能的5%，惟IEA的數據顯示，俄國4月原油產量為960萬桶，僅比該國2月宣布減產時的產能少了每日20萬桶。

油價表現反覆，紐約期油及布蘭特期油昨日曾升0.1至0.4%。受油價下跌導致出現預算赤字的沙特阿拉伯，宣布再發60億美元的伊斯蘭債券，據報分別為6年期和10年期，每期規模分別為30億美元，收益率約為4.3%。