港燈下月削燃料調整費 冀延續

該企主席霍建寧在昨日的股東會上表示，過往燃料費一直上升，但相信至今其高峰期經已過去，故才有減燃料調整費用的決定。董事陳來順補充，只要市場沒有大的變化，會期望這下調趨勢在下半年延續。

另外，關於該企位於海怡半島舊電廠的改建計劃，營運董事鄭祖瀛表示，該項目將會改建為酒店，拆卸工程差不多可以開始，但由於物業鄰近其他建築物令工程變得較複雜，興建的詳細計劃仍在設計中。

在該企的股東周年大會上，當被問到去年盈利僅單位數增長時，李回應指，去年主要受到利息上升和匯率波動的影響；如撇除相關影響後，營運資產貢獻按年升7%，基建投資貢獻更升16%，在目前環境下算是不俗的表現。

他又指，基建屬於長期投資，相反通脹和匯價波動屬於周期性，不會對公司構成中長期問題。其中集團所投資的規管業務獲保障回報，其資產價值跟隨通脹上調，只是入帳時間會滯後而已。