港燈下月削燃料調整費 冀延續
港燈電力投資(02638)宣布，繼今個月每度電提供1.1仙「燃料費特別回扣」後，將進一步調低6月份的燃料調整費，由5月份每度電91.7仙，下調6仙，至6月份每度電85.7仙。
該企主席霍建寧在昨日的股東會上表示，過往燃料費一直上升，但相信至今其高峰期經已過去，故才有減燃料調整費用的決定。董事陳來順補充，只要市場沒有大的變化，會期望這下調趨勢在下半年延續。
另外，關於該企位於海怡半島舊電廠的改建計劃，營運董事鄭祖瀛表示，該項目將會改建為酒店，拆卸工程差不多可以開始，但由於物業鄰近其他建築物令工程變得較複雜，興建的詳細計劃仍在設計中。
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他又透露，港燈的海上風電場將選址南丫島西南對出海域，相關技術可行性研究已完成並已提交予政府，技術上可行，但仍要等待政府的回覆，暫未有確切時間表。他又指，港燈的下一個發展計劃，將橫跨2024至2028年，需要與政府商討，細節預期會在本年底前公布。同系公司電能實業(00006)則表示，目標在2035年淘汰餘下在亞洲區的燃煤資產，並有信心在2050年實現淨零碳排放。
在該企的股東周年大會上，當被問到去年盈利僅單位數增長時，李回應指，去年主要受到利息上升和匯率波動的影響；如撇除相關影響後，營運資產貢獻按年升7%，基建投資貢獻更升16%，在目前環境下算是不俗的表現。
他又指，基建屬於長期投資，相反通脹和匯價波動屬於周期性，不會對公司構成中長期問題。其中集團所投資的規管業務獲保障回報，其資產價值跟隨通脹上調，只是入帳時間會滯後而已。
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