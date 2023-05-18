馬斯克警告未來一年經濟嚴峻

通脹高企、多間中小型銀行倒閉，加上政府債務上限「未傾掂數」、地緣政治升溫等問題，令美國經濟陷於嚴峻的階段。美國富豪兼SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）繼續發揮其「意見多多」的本色，暗指當日投票給拜登是錯誤決定，又炮轟美國聯儲局加息太慢，損害消費者。

Tesla破天荒賣廣告救亡 馬斯克在德州首府奧斯汀（Austin）舉行其電動車公司特斯拉（Tesla）的年度股東大會，他預測至少在未來12個月內，宏觀經濟情況會相當困難，特斯拉亦不能幸免，更料多間公司將告破產。故他稱，雖然該企是行業的龍頭，但如今也必須破天荒為新車款賣廣告。

此外，據報馬斯克周一通知員工指出，除非他親自批准，否則公司不得招聘新員工，包括承包商，並且要求高管們在提交招聘要求前「慎重考慮」。

他又否定在家工作（WFH）的意義，直斥是「電腦階層」活在虛幻世界，對那些必須上班的工廠工人、建築工人等傳遞錯誤的信號，是一種道德上的錯誤行為。

承認分心經營Twitter 馬斯克在會上承認收購社交媒體Twitter，導致他經營特斯拉時短暫地分心。為了讓Twitter續命，他不得不對其進行「重大的心臟手術」，好消息是上周已宣布全國廣播環球公司（NBC Universal）前廣告主管Linda Yaccarino將接任該社交媒體行政總裁（CEO）之職位。

他斷然否認會辭去特斯拉行政總裁的傳聞，尤其是在可以專心特斯拉的工作後，他承諾公司將在年內開始交付延宕多時的電動貨車Cybertruck，預期每年可交付25萬至50萬輛。

中美角力影響跨國企業 中美角力愈演愈烈，影響經濟活動，馬斯克認為，中美關係緊張，應該是每個人都要關注的問題。他打比喻說，中國和全球其他經濟體就像連體雙胞胎，試圖分離將招致嚴重後果。這對許多跨國公司來說，也是影響甚深，「例如我不確定你會在哪裏買到iPhone」。

他表示，目前電動車市場問題不在需求上，坦承該企在內地擴張的能力也受到限制。無論iPhone或電動車，都要在台灣取得晶片。在台海問題上，他指中國官方政策就是實現統一，不需額外解讀，亦應認真對待。

轟聯儲幣策 暗示不滿拜登 馬斯克在2020年的美國總統大選中將票投給現任總統拜登，惟他暗示不滿意當日的選擇，說：「有一句老話說，就算在電話簿隨機抽一個人是錯誤，其錯誤也輕微過在哈佛大學挑一個人」，「唉，我希望我們能有一個正常的人類（Normal human）當總統」。

他續指，總統猶如國家的行政總裁，是否優秀很重要。「不是簡單地他是否與你有共同理念，也無關道德問題，而是他能否把事情做得到」。

就利率而言，他認為聯儲局加息速度太慢，未來數月減息的速度也可能會一樣慢。而正正是利率上升，壓抑消費者的預算。