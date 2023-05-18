人幣兌每美元近半年首跌穿7算

中美經濟皆不振，金融市場避險情緒高漲下，美匯指數昨日刷出逾一個月新高，曾高見103.04。人民幣匯價走弱，昨日離岸價及在岸價兌每美元曾插穿7關口，即失守7算水平，為去年12月以來首次。

人民幣離岸價昨曾低見7.0205；在岸價午後同告失守，曾見7.0016，官方收報6.9985，較上日官方收市6.9641，跌344點子，較周三凌晨的夜盤收跌202點子。此外，官方開出的人民幣中間價兌每美元報6.9748，按日跌242點子，創2022年12月29日以來新低。

中國人民銀行行長易綱曾強調今年人民幣匯率將會繼續保持基本穩定，「破7」不再是心理障礙，還說人行基本已停止常規的匯市干預。

羅傑斯：美元稱霸時代快完 券商野村認為，官方在短期內作出干預的可能性較低，人行關注水平或不再是7算，猜測匯率可能進一步貶至7.3。

此外，人行計劃下周二在香港為總額250億元人民幣的兩期央行票據進行投標，其中3個月期票據規模100億元，一年期規模150億元。上述央票將透過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台招標。

有「商品大王」之稱的羅傑斯（Jim Rogers）接受外媒訪問時直言，美元作為世界主要貨幣的時代即將結束，因為美國缺乏中立性以及外界對美國信譽的擔憂，他指，美國許多夥伴正試圖找到可以與美元競爭並最終取代美元的貨幣，這些國家正遠離美元，部分原因在於美國是世界歷史上最大債務國。

此外，俄羅斯副總理諾瓦克表示，俄國與伊朗考慮以人民幣進行貿易結算的可能性。