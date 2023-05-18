日首季GDP增1.6% 超預期

日經破3萬創20個月高 高盛：迎10年一遇牛市 外界憂慮歐美經濟步入衰退之際，日本已擺脫技術性衰退風險，今年首季經季節調整的國內生產總值（GDP）按季增長0.4%，以年率計增長1.6%，兩者均遠勝預期。日股繼續開狂歡派對，日經指數周三突破30,000點關口，刷出2021年9月底以來新高之際，美資大行高盛更「加把口」助長聲勢，形容日股正面臨「10年一遇」的牛市！

出口轉跌 企業投資反彈 日本內閣府數據顯示，即使全球半導體市場低迷，拖累首季出口按季跌4.2%，為6個季度以來首次下降，但國內強勁需求抵銷出口疲弱。佔經濟一半以上的私人消費按季增長0.6%，勝過市場預估的0.4%，私人企業投資亦反彈0.9%，同樣勝預期，力證疫情後本地經濟活動強勁復甦。

日經指數昨日曾飆至30,115點的逾20個月新高，全日收報30,093點，升250點或0.84%，年內累漲一成半，屬亞洲股市表現最佳的指數之一。東證指數昨上漲0.3%，報2,133點，再刷1990年8月之後新高。

大行紛紛唱好，高盛首席日本股票策略師Bruce Kirk表示，政府、監管當局、匯市及國內外投資者的興趣正「完美結合」，特別是公司治理方面，這可能發展成日本「10年一遇」、由政策推動的可持續牛市。與海外股市相比，日股基本面較為穩健，企業盈利穩健加上估值便宜，看好日股進一步向上。

Arcus Investment聯合創始人兼策略師Peter Tasker認為，目前市場基本面有支持，不會出現失控的牛市。不過，摩根大通警告，美國債務上限問題可能觸發股市回調；經濟學家亦指，若全球經濟進一步放緩，將限制日本經濟復甦力度，通脹若繼續快速上漲亦讓日本央行面臨退出大規模寬鬆措施的挑戰。

不論如何，日股今年成為資金避風港，自「股神」巴菲特上月表示加碼投資日股以來更愈升愈有。除了經濟前景改善及貨幣寬鬆政策，日本前首相安倍晉三所推動的公司治理改革方案亦取得成果，日企的股份回購及派息支出去年飆至創紀錄水平，重新引起投資者對日本股票的關注。

岸田晤半導體企盼合作 另有日媒指，日本首相岸田文雄周四將與包括台積電、英特爾、美光科技、應用材料、南韓三星電子及比利時微電子研究中心（IMEC）等7家外國大型半導體公司高層會面，希望這些公司積極投資日本，並與當地企業合作，目的是強化日本半導體產業競爭力。

據報三星可能在會上談及計劃在橫濱市開設的先進半導體工廠項目，IMEC亦可能會宣布在日本開設海外首個研究中心。而日本政府將考慮為這些項目提供補貼，以鼓勵這些公司在日投資。

日本GDP按季變幅 日經指數節節上升