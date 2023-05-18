港股近兩月低 內房物管受壓

受內地4月經濟數據遜預期，加上人民幣匯價走弱影響，港股昨日表現疲弱，恒指反覆向下，午後跌幅明顯擴大，收報19,560點，急挫417點，創近兩個月收市新低。大市成交增加至1,016億元，當中，內房和物管股沽壓最大。跌市成交增加，反映港股底子真的「弱過藥煲」，加上再次失守250天牛熊線，提防「久守必失」，六絕月未到，市況已有如處暴風雨前夕的味道！