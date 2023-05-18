港股近兩月低 內房物管受壓
受內地4月經濟數據遜預期，加上人民幣匯價走弱影響，港股昨日表現疲弱，恒指反覆向下，午後跌幅明顯擴大，收報19,560點，急挫417點，創近兩個月收市新低。大市成交增加至1,016億元，當中，內房和物管股沽壓最大。跌市成交增加，反映港股底子真的「弱過藥煲」，加上再次失守250天牛熊線，提防「久守必失」，六絕月未到，市況已有如處暴風雨前夕的味道！
高鑫租務響警 股價瀉22%
上海證券交易所上市審核委員會審議會議結果昨日出爐，華虹半導體(01347)A股首次發行事項已獲通過，該企計劃在科創板上市，擬融資約180億元人民幣。該股昨日收市報25.65元，下跌4.82%。交銀國際及國信證券最近皆維持給予華虹「買入」的投資評級。
剛公布截至3月底止全年業績的高鑫零售(06808)股價明顯受壓，昨大跌22.68%，收報2.59元。公司首席財務官萬伊文預期，本財年盈利表現將呈現前低後高的節奏，全年淨利潤按年持平；又指由於租務市場承壓，希望為租戶提供較有競爭力的租金，並加快租戶結構調整，期望降低空舖率，料租金收入將較去年同期下跌，跌幅為單位數百分點。
數碼港元先導計劃將啟動
政策消息方面，消息指香港交易所(00388)會於今年內就創業板提出具體的改革建議，並展開正式諮詢。另外，金管局將啟動「數碼港元」先導計劃，與成功入選的金融、支付和科技界參與者深入研究用例。
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