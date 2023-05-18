聯想料PC市場見底 下半年恢復增長

他又提到，內地未來3年企業級軟件市場每年約有12%的增長，聯想在由入門級存儲轉向更高端的產品發展，致力於內地開發更多面向本地客戶的服務器和存儲產品。

此外，天津市委書記陳敏爾與楊元慶舉行座談會，楊表示聯想會把天津作為戰略轉型重要發展基地，加大當地投資布局，共同落實京津冀協同發展重大國家戰略。

業績公告顯示，偉易達上財年收入跌5.43%至22.41億美元。按地區劃分，佔收入比重最大的北美下降7.83%至9.84億美元；歐洲少10.54%至9.17億美元；不過，亞太區期內錄得23.84%的升幅，至3.15億美元。

受惠材料成本和運費下跌，加上產品售價上升，以及直接勞工成本和生產支出亦有所減少，公司全年毛利率微升0.1個百分點至28.3%。

儘管本財年的宏觀經濟前景不明朗，但公司收入以按年持平為目標，受惠成本趨向下跌，盈利能力料將回升。偉易達總裁彭景輝預料，意大利的新銷售辦事處可為歐洲帶來額外收入，內地銷售額亦將現強勁復甦帶動亞太區業務，惟同時提醒，即使運費已回到疫情前的水平，美國及歐洲的本地運輸成本卻是唯一例外，仍然居高不下，且公司亦正進行電子學習產品和電訊產品營運的重組。