《王者榮耀》月吸16億 蟬聯手遊榜冠軍

騰訊透露，首季《王者榮耀》的充值收入創下歷史新高，主要是靠上季推出「山海經」主題的遊戲角色造型，加上「精準營銷方案」吸客。

至於排在「吸金榜」第二位，是同為騰訊旗下大屠殺遊戲《PUBG Mobile》（連同《和平精英》），4月合併收入1.54億美元，當中逾六成收入來自內地iOS商店，而9.4%收入來自美國市場。

話雖如此，上述兩款騰訊的遊戲都已推出多年，以正常遊戲營運生命周期而言，已經算是將近末期，熱度恐怕會逐漸消退。

米哈遊新遊戲有望爬頭 另邊廂，一些後起之秀正在挑戰騰訊的地位。比如米哈遊旗下角色扮演遊戲《原神》，上月就盤據於吸金榜第3位。更重要的是，該公司於4月底才推出的《崩壞︰星穹鐵道》，以不足一周的銷售額登上了4月全球手遊暢銷榜第10位，以此推算，5月大有機會一舉拿下榜首寶座。