騰訊多賺27% 逾兩年最勁

綜合本期及過往業績資料，騰訊的僱員總數目已連續4個季度下跌，於截至3月底止為10.62萬人，按季減少2,215人，與去年同期比大減9,992人。換言之，騰訊縮減人手的措施已推行整整一年。於上季度，撇除直接收入成本以外的最大開銷「一般及行政開支」按年下降7.6%至246.42億元，原因正正是僱員開支勁縮。

除了靠節省成本提振盈利表現外，受惠於首季中國經濟復甦，騰訊的收入增速也有所改善，上季收入增長10.71%至1,499.86億元，增速為2021年第三季以來最佳，但仍不及純利增幅。騰訊首席戰略官James Mitchell解釋，經調整純利與收入增長的差距，主要由於去年較低基數的盈利，惟長遠而言，縮減成本、提升營運效率等措施仍會提升盈利能力。

大舉投資AI雲基礎設施 騰訊主席馬化騰表示，目前正大力投入建設人工智能（AI）和雲基礎設施。他說︰「相信AI將會成為我們業務發展的倍增器，更好地服務於我們的用戶、客戶乃至整個社會。」對於近期有傳內地雲服務相關產品大幅減價，Mitchell指減價主要集中在基礎設施即服務（IAAS）分部，並且只限於以中小企業為主的長期預付合約，故對騰訊整體影響相當有限。

遊戲收入增10% 靠海外 從上季業績的分項來看，佔騰訊整體收入約53%的增值服務錄得9.07%的按年增長，季內收入達793.37億元。其中，遊戲收入為483億元，按年增長逾10%，主要靠國際市場遊戲收入增長25%（撇除匯率變動影響為增長18%），本土市場遊戲收入增幅只有6%。Mitchell表示，全球遊戲行業長遠增長或回落至高個位數水平，惟有信心集團未來可以錄得高於行業水平的增長。

網絡廣告業務收入按年升16.54%，為連續兩季實現增長，增速亦較前一季略為提速了近兩個百分點。集團解釋，這主要得益於視頻號（即WeChat中的「影音號」短片分享功能）的新增收入來源、小程序中廣告增加及移動廣告聯盟復甦。同時，受中國消費復甦影響，大部分行業的廣告開支有所上升。

金融科技及企業服務業務收入按年增長13.87%至487.01億元，其中金融科技收入主要由於中國消費反彈帶來的商業支付活動恢復。企業服務則受惠於部分雲服務的銷售額增加，以及視頻號直播帶貨交易相關的技術服務費首次創造收益。

專家估股價355元有阻力 華盛證券經紀部董事李偉傑表示，騰訊首季業績表現「合格」，起碼今年會恢復增長，不過此前股價已經炒高。他認為，接下來應留意集團在公布業績後會否恢復股票回購，以及南非大股東Naspers會否再度沽貨。整體而言，他認為今年環境利好科技股，可惜暫時仍欠資金炒作，故騰訊股價在355港元有較大阻力，下方支持位則在325港元附近。

騰訊年內股價反覆 騰訊上季業績重點