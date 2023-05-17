宏觀分析：美企盈利弱 9月或減息

美國聯儲局早前議息後公布加息0.25厘，利率區間升到5至5.25厘，當局暗示將暫停加息。會議結果大致合乎投資者預期，因此未有對市場造成重大影響。

上星期五公布的數據顯示，美國就業市場仍然強勁。4月新增非農就業職位為25.3萬，高過市場預期，失業率為3.4%，跌回1月水平，是美國近50年來的低位。另外，工資增長的按年升幅仍處高位。不過，美國勞動市場開始出現放緩迹象，例如更多企業裁員、自願離職的人數回落至疫情前水平等。

聯儲局最常參考的核心個人消費開支（PCE）物價指數，3月的按年升幅為4.6%，由去年12月起，已經在該水平徘徊，未有顯著回落。勞動市場若轉弱，將對通脹放緩有正面作用。即將公布的4月消費物價指數（CPI）將會是下一個參考點。觀乎過去數據，通脹見頂後，下滑約一年後便進入平台期，因此年底前回落至聯儲局目標2%的機會較低，單考慮通脹數據，今年內不易減息。

美大小股份表現分化 通脹和就業市場在近月未必會大變，反而令金融市場更趨緊張的是銀行危機。美國區域性銀行接二連三出現問題，加上貨幣市場及大型銀行令存款加速流走，銀行在作出貸款時，自然更嚴格，可能令美國小型企業的投資及招聘氣氛轉弱。

參考股市表現，美股中大型股指數如標指及羅素1000指數等，年初至今錄得近雙位數字的升幅，納指甚至更高，但小型股如羅素2000指數，年初至今大致持平。銀行信貸要求提高，加上部分大型企業近期的業績不錯，現金也充裕，加速投資者追捧大型股。

目前美國仍需面對經濟衰退及盈利下跌的風險，部分交易員押注聯儲局將減息應對。利率期貨顯示，9月減息0.25厘的機會有近50%，而年底前減息共0.75厘也有50%。不過，未來數月變數仍然甚多，期間加息步伐變數甚高，投資者仍需審慎看待當局會否在第三季轉向減息。

歐勢收緊幣策遏通脹 另外，歐洲央行同樣在早前議息，會後宣布加息0.25厘，加息幅度較3月放緩，但暫時就沒有暗示跟隨美國暫緩升息。歐洲4月通脹率為7%，升幅稍高於上一個月的6.9%，而核心通脹為5.6%，較上一個月回落。歐元區整體的通脹仍處於較高水平，相信緊縮政策遏止通脹的政策仍然不變。

凱基亞洲投資策略部