舖市成交：上環6地舖近1.8億易手

中港通關，舖位買賣市場明顯轉趨活躍。上環德輔道中287至291號長達大廈一列單邊地舖，合共以逾1.79億元登記易手，平均建築呎價約9萬元。

上述成交舖位為長達大廈地下A2、A3、A4、A5、A6及A7號舖位，該6個舖位做價由約2,200萬至4,588萬元。據了解，該批舖位建築面積共約2,000方呎，租戶全為找換店，門面共闊約40呎，舖位面向德輔道中。

至於另一個A1舖，則早於2020年以約3,128萬元賣出，連同以上舖位，全數7個舖位原業主於2017年以約1.87億元購入，現沽清套現逾2.11億元，物業升值逾2,400萬元或約13%。

荃灣舖傳3880萬轉讓 市場消息指，荃灣眾安街再沽出單號全幢銀主舖位，市傳成交價約3,880萬元。該物業地下及一樓建築面積各約900方呎，合共約1,800方呎，原業主於2015年時購入，現時物業貶值逾兩成。另外，中環荷李活道66號一個地舖，面積約1,200方呎，以約4,000萬元連租約售出。