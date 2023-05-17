未補價居屋：裕泰苑售258萬 啃辣稅仍賺83萬

私樓連錄蝕讓，新居屋卻付辣稅仍有錢賺。東涌裕泰苑開放式單位，未補價第二市場減價至258萬元售出，原業主付10%額外印花稅後仍賺逾83萬元。

中原林溢斌表示，上述單位為A座高層7室，實用面積約320方呎，附設露台，叫價268萬元，減價10萬元獲上車客購入，呎價約8,063元。原業主以149萬元一手購入，單位2020年底才入伙，付約25.8萬元辣稅後，賺幅約56%。市傳上址今年2月曾售出，其後交易取消，現賣平逾12%。

東欣苑呎價跌穿一萬 港島東居屋劈價才有承接，呎價紛紛跌穿一萬元。世紀21溢榮郭少玲透露，筲箕灣東欣苑A座中層14室三房戶，實用面積約597方呎，於去年11月放盤，第二市場叫價680萬元，累減約13.2%，獲白居二買家以590萬元購入，呎價約9,883元。

宏智物業袁芬萍表示，小西灣富欣花園8座中高層H室，實用面積約592方呎，屬三房設計，放盤叫價510萬元，累減至488萬元沽出，減幅逾4%，呎價約8,243元。