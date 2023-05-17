拍賣消息：太明樓銀主盤獲3組客搶高10%賣

細價及上車住宅獲追捧。港島鰂魚涌太明樓連天台銀主盤開價450萬元拍賣，獲多達3組客爭購，最終競投至498萬元賣出，較開價高出48萬元或約10.7%。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，昨共有約50人出席拍賣會，並售出4項物業。包括上述銀主住宅，實用面積約408方呎，天台面積約229方呎，成交呎價約12,206元。

同場推拍紅磡啟岸中層D6室納米銀主單位，實用面積約197方呎，開價335萬元，亦以365萬元售，呎價18,528元。單位2019年成交價約475萬元，現時成交價低約110萬元或約23.2%。

天鑄4280萬沽 貶26% 翻拍的元朗安龍村雙號A全幢，屬法院令及不提供樓契，實用面積約1,088方呎，開拍價256萬元，獲兩組客搶高約25%，以320萬元沽，呎價2,941元。是次亦以128萬元拍出北角英皇柏麗大道單號C舖業主盤，呎價約16,623元，該舖每月租金收入約6,900元。

消息透露，曾透過拍賣放售的何文田天鑄7座低層銀主盤，以4,280萬元登記售出，呎價約27,157元。據了解，原業主數年前曾購入該屋苑數伙，近年先後被接管，上址約6年帳面蒸發逾1,500萬元或逾26%。