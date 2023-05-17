美孚月內4宗損手 三房賣880萬輸18％

藍籌盤交投冰封，蝕幅亦開始擴大。九龍指標屋苑荔枝角美孚新邨，5月出現至少4宗損手轉讓，最新錄得套三房單位以880萬元轉手，約5年帳面貶值約18%。

美聯吳志輝表示，上述單位為5期蘭秀道9號高層B室，實用面積約704方呎，望園景及池景，去年7月以蝕本價1,050萬元放售，累減170萬元後售出，呎價約12,500元。原業主於2018年3月以約1,070萬元購入單位，轉售帳面虧損約190萬元。事實上，屋苑本月已出現另一宗帳蝕約8%二手成交，以及兩宗蝕使費個案。

玖瓏山持8年蝕268萬 沙田玖瓏山5月暫錄兩宗買賣。中原周家傑指，最新錄得日瓏閣2座高層A室成交，實用面積約930方呎，套三房連工人套房間隔，開價1,380萬元，議價後售1,330萬元，呎價約14,301元。原業主於2015年以1,598萬元購入單位，持貨約8年帳蝕約268萬元，期內貶值約16.8%。

馬鞍山半新盤泓碧本月連環蝕讓。世紀21奇豐蔡蓓稱，2座低層H室，實用面積約315方呎，一房間隔，望內園景，開價570萬元，放盤5個月，減價37萬元，獲買家以533萬元承接，呎價約16,921元。原業主2019年以549萬元購入物業，持貨約4年帳蝕16萬元或約3%。

維景灣畔事故盤售5球 此外，另類單位成交價也隨大市下挫。香港置業劉浩勤表示，將軍澳維景灣畔5座一個中層單位，實用面積約511方呎，兩房間隔，單位曾發生事故，去年中叫價780萬元，其後持續調整，直至上月曾售530萬元，但有關交易最終取消，日前再以500萬元重售，呎價約9,785元。據了解，同戶型一般單位市價可逾800萬元。

利嘉閣鄭啟聰又指，同區將軍澳廣場1座高層E室兩房戶，去年1月開價約848萬元，累減約120萬元，剛售728萬元，呎價約17,585元。