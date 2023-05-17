何文田新盤加推應市

瑜一‧天海添45伙 折實平均呎價28655元 新盤銷售攻勢一浪接一浪，鐵路上蓋項目加推新一批單位，華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海昨日推出第2號價單，涉及45伙，折實平均呎價約28,655元，將於今日公布首輪銷售安排，並部署本周開售。

包括8個連平台特色戶 集團銷售總監封海倫表示，新推單位佔29伙為兩房戶，另有15個三房單位，以及一個一房單位，實用面積327至960方呎，當中包括首次推出的8個連平台特色戶。而整批單位折實售價833.85萬至3,007.79萬元，呎價約25,500至32,800元，其中售價及呎價最低的單位，均為1B座1樓E室連平台戶，實用面積327方呎，一房間隔，平台面積135方呎。

她續稱，以價單售價計算，加推單位市值共約10.3億元。而考慮到景觀、樓層、坐向及首推特色戶，是次屬原價加推。資料顯示，項目上周公布的首張價單共90個單位，折實平均呎價約25,953元。

至於由該集團等6大發展商合作的啟德天瀧，昨再招標售出兩伙，涉及金額1.076億元，兩伙分別為5座23樓A室及B室，均為四房戶，每伙成交價5,380萬元，呎價約38,929元。項目開售至今累售15伙，套現逾7.2億元。

University Hill 2B期超購27倍 新界上車新盤收票反應踴躍，新鴻基地產( 00016 )的大埔白石角University Hill第2B期於明日次輪銷售205伙。市場消息指，項目昨日截止認購，並收到逾5,200個購樓意向登記，以價單形式發售185伙計算，超額認購逾27倍。

另一伙為同座2樓C室連平台戶，實用面積1,189方呎，其餘18伙為四房雙套房標準戶，實用面積1,213至1,226方呎。

他續稱，通關後佔約25%睇樓客為內地客，計劃短期內到內地路演，項目將設全新現樓示範單位供預約參觀。集團營業經理詹勳榮稱，項目迄今累沽189伙，套現逾28.7億元。此外，亦有發展商於下周一標售山頂種植道46號全部4幢洋房，實用面積4,060至4,432方呎。

他指，凡買家或其親屬為40歲以下、或指定專才，選購指定10個單位即享優惠。有關單位分布於第5座18至26樓C、D及E室，均為兩房間隔。樓盤預計於8月可取得入伙紙，屆時將展開新一輪現樓銷售，項目開售至今累沽422伙，套現約37億元。樓市最壞時間已過，近期佔約一半參觀人士為內地客。