簡訊一覽
●英國電訊商Vodafone計劃未來3年炒1.1萬人，相當於員工總數約一成，據報是該企史上最大規模的裁員行動。新上任的行政總裁Margherita Della Valle承認，公司表現還未夠好，必須作出改變，冀簡化公司架構以重獲競爭優勢。
●中國南方航空股份(01055)上月按可利用座公里計的客運運力按年升2.86倍，其中國內、地區和國際分別升2.68倍、14.64倍和4.54倍。同月按收入客公里計的旅客周轉量升4.11倍，其中國內、地區和國際分別上升3.94倍、27.92倍和5.45倍；客座率為75.95%，上升18.66個百分點；另貨運運力按年上升43.1%。
●高鑫零售(06808)截至3月底止全年純利1.09億元（人民幣‧下同），扭轉上年同期蝕7.39億元的頹勢；每股盈利0.01元，派末期息0.045港元。
●中國石油化工(00386)公布，劉宏斌因年齡原因辭去公司執行董事、董事會戰略委員會委員及高級副總裁職務，另趙日峰因年齡原因辭去公司副總裁職務。
●獲深圳國資委旗下特區建設發展集團入主的內房華南城(01668)昨公布，委任特區建發集團的財務管理部部長李愛花、特區建發集團戰略與投資部副部長鄧津為非執董，由昨日起生效。
●澳門財政局公布的申報結算資產移轉印花稅資料顯示，4月份住宅成交301宗，按月減少144宗，跌幅約32%；期內成交住宅實用面積平均樓價為每方米95,060元，上升1%。
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