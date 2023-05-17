●英國電訊商Vodafone計劃未來3年炒1.1萬人，相當於員工總數約一成，據報是該企史上最大規模的裁員行動。新上任的行政總裁Margherita Della Valle承認，公司表現還未夠好，必須作出改變，冀簡化公司架構以重獲競爭優勢。