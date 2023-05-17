絲絲講場：日本擬規定准湊B員工WFH

日本人口老化，影響勞動力，無論政府或企業都想盡辦法去改善情況。最直接當然係從福利入手，畀着數吸引人去生BB。繼上個月汽車巨企豐田宣布可以畀有仔女嘅員工返少啲鐘之後，日本政府部門厚生勞動省就計劃會喺省令中規定，企業有義務努力引入制度，畀有3歲以下子女嘅員工可以用在線方式在家工作（WFH）。咁仲唔止，聽講會修改法例，畀呢類員工毋須加班嘅現有規定，延長至小朋友返學之前。

而喺今次厚生勞動省建議之前，大企業伊藤忠商事已推出針對以懷孕同育兒等為目的政策，原則上允許每周WFH兩日，但同時原則上要每周最少返辦公室一日，以確保有良好嘅內部溝通。

疫情3年居家辦公倍增 過去3年新冠疫情之下，在家工作其實已經好普及。日本國土交通省調查指出，2022年度有居家辦公等制度嘅受訪員工佔比為37.6%，比2019年度嘅19.6%增加近一倍。

依家新例最難執行嘅，除咗係一啲真係要面對面嘅行業例如醫生護士之外，相信係一啲資源較少嘅小型企業，如果做唔到有效嘅在線溝通，將會影響工作效率。

話時話香港都有出生率低嘅問題，政府同埋各大企業，係時候要幫吓手畀員工有一個輕鬆友善嘅環境，可以生兒育女照顧家庭，為社會製造長遠需求啦！

余絲韻