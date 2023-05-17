LME：去年取消鎳交易決定正確

他指出，LME正以適當方式處理去年因為取消鎳交易而面對的訴訟，將在法庭上捍衞有關觀點。

新合同成交增 續拓產品 港交所行政總裁歐冠昇坦言，去年鎳市場充滿挑戰，已採取措施增加市場彈性，確保市場長期健康和具有效率，未來會繼續尋求符合市場整體利益的方案，確保交易所應對新出現的風險時，可盡量保持快速反應，加強和提升市場吸引力。去年LME新合同成交量大增，未來會繼續開發新產品和服務。

全球大宗商品去年雖面對疫情及地緣政治等不確定性，但港交所主席史美倫表示，隨着中國經濟復甦及穩步推動城市化、綠色和能源轉型，相關製造業、基礎設施發展將推動內地對基本金屬的需求，包括鋼、鐵和銅，令大宗商品市場將進入新階段增長。

另外，LME在今年已宣布為期兩年改革計劃，張柏廉指，計劃可加強對鎳市場流動性和場外持倉監控，希望市場能專注於交易所如何履行對計劃的承諾。同時重申，交易所的任何主要客戶地區未有制裁俄羅斯金屬，LME不會對俄羅斯鋁、鎳和其他金屬實施禁令。