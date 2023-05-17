騰訊音樂首季淨利潤逾11億升88%

期內，公司總收入70.04億元，按年增長5.42%；毛利上升24.46%至23.15億元；毛利率由去年同期的28%，上升5.1個百分點至33.1%，公司指主要由於音樂訂閱和廣告服務增長，加上公司對內容成本有效控制和優化，以及經營成本效率改善。

付費用戶大增17% 投資者關注的營業成本按年下降1.98%至46.89億元，社交娛樂服務收入下降導致收入分成成本下降，亦是營業成本整體按年下降的主要原因，但部分被版權內容成本和支付渠道成本的增加所抵銷。

今年首季，在線音樂訂閱收入按年增長30.4%至26億元；在線音樂服務月活躍用戶數（DAU）為5.92億戶，按年減少6.9%；在線音樂付費用戶數達到9,440萬，按年增長17.7%；而在線音樂服務收入按年增長33.83%至35.01億元。

至於社交娛樂和其他服務收入按年下跌13.03%至35.03億元，公司指今年首季在線音樂收入已追平社交娛樂服務收入。

期內音頻直播收入按年錄得增長，主要得益於不斷提供差異化內容和互動玩法。音頻直播業務也已成為平台生態的重要增長引擎之一，通過打造差異化的內容及互動玩法，公司將穩步推進該業務發展，在提升用戶體驗的同時，吸引更多有活力的音頻主播入駐，以提升用戶對音頻內容的消費習慣和付費意願。

集團執行董事長彭迦信表示，今年有良好的勢頭，在強調高質量增長的戰略驅動下，在線音樂收入增長強勁；又指在今年第一季度首次追平社交娛樂服務收入，標誌着公司長期致力於探索可持續發展的在線音樂商業模式已初見成效。他又指，公司在第一季度不僅實現了總收入的健康增長，聚焦發展效率也帶動了淨利潤穩健提升。