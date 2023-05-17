七成港企擬引入AI

94%指難取代程式員 商會籲擁抱新科技 去年底美企推出的生成式人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，在短時間內給世界帶來翻天覆地的變化。香港無線科技商會主席李勁華形容，AI對業界而言是兵家必爭之地，創科行業均知道這是一個「爆發性增長的市場」，ChatGPT的用家由零增至百萬僅需時數日，增長速度之快是「好耐冇見過」，惟他相信汰弱留強永遠存在，企業如果不擁抱新的顛覆性科技，或會被淘汰。

由該商會主辦、香港生產力促進局負責執行的「香港智能手機應用程式業界調查2022-2023」發現，有73%受訪香港企業擬於業務中採用AI產品或者服務；惟多達94%認為AI只可以在應用程式（App）開發中擔任支援角色，普遍認為能夠提升生產力1至24%，僅6%受訪者表示AI會取代程式員工作。

33%因應AI增加人手 該調查於今年2至4月期間，分別以網上問卷及電話形式成功訪問172間在香港或亞洲其他地區經營智能手機App業務的企業管理階層。調查顯示，由於AI需要人手去管理或支援、舊團隊未必及時適應及技術還沒有成熟等理由，33%受訪港企表示會因應AI而增加人手，其中11%更指要增加25%人手或以上。

不過，53%受訪港企指公司缺乏所需技術、資源及時間導致AI在行內未能普及。李稱，大部分會員都表示正研發AI有關產品，或者透過AI配合自身產品或服務，惟何時能夠回本是很難預計。

員工不足成最大挑戰 另一方面，有多達六成受訪港企認為，過去一年最大的營運挑戰是人手不足。調查指出，47%受訪港企表示技術人員不足，這類型員工的短缺情況較管理層及銷售人員為嚴重。59%受訪港企認為技術人員不足的主因是缺乏擁有相關技術的專才；管理層職位沒有人手短缺的比例維持於42%，銷售人員沒有人手短缺的比例亦從2021年的50%下降至2022年的46%。

近六成受訪港企指通過招聘兼職、自由職業者解決人手不足問題，有四成半則指通過改善員工的福利待遇來解決。另有三成受訪港企表示，在2022至2023財政年度錄得盈餘，較2021年時的同一調查微跌2%。

手機App開發商收入減 本地手機App開發公司的年度收入普遍較2021年少，其中年營收在50萬元以下的受訪港企比例從11%增加至19%；年營收在50萬至200萬元的受訪港企更只增4%。同時，受訪港企從App業務所獲的年度盈利普遍減少，去年只有21%受訪港企有超過一半的收入來自手機App業務，按年降9個百分點。

處於虧損狀態的受訪港企對於未來能否達至收支平衡均持保守態度，只有47%報稱預計於未來3至5年達到收支平衡。

受訪企業應用人工智能原因