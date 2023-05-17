英失業率意外升 鎊匯倒跌

今年以來英國經濟主要靠強勁的就業市場支撐，惟最新數據顯示就連這方面也顯現疲態。當地統計局公布，4月就業人數按月少13.6萬人，為2021年2月以來首跌；且1至3月失業率錄3.9%，高於市場預期和前值0.1個百分點。英鎊在差勁的就業數據出爐後倒跌，兌1.2497美元，跌0.25%，或兌9.8156港元。

在2至4月的3個月，職位空缺減少5.5萬個，為連續第10次的3個月周期下降，總職位空缺最新為108.3萬個。官方指，這反映各行業對前景感到不確定，統計處調查的受訪者繼續將經濟壓力列為阻礙招聘的因素。

薪資方面，在1至3月，英國私人企業和公營機構薪金分別升7%和5.6%，創20年以來升幅最高的3個月。不過，同期通脹達10.1%，顯示打工仔縱獲加薪但購買力亦下降。分析師相信，英鎊此前已完全反映當地的積極信號，加上英倫銀行並沒有對打擊通脹顯示強烈的決心，為保就業央行或需要暫緩加息。

澳央行：或需再加息 反觀澳洲，當地央行公布的5月2日政策會議紀錄顯示，本月初加息的決定是考慮到雖然生產力增長乏力，但服務業通脹持續高企，以及租金漲幅大於預期帶來通脹風險等因素，並稱可能需進一步加息。該央行預計，要到2025年中期，通脹才會降到2至3%目標區間的頂部。澳元匯價昨偏軟，跌約0.28%至0.6693美元，或5.246港元。

另邊廂，日本股市持續向好，東證指數（TOPIX）連續第3日上升，昨收升0.58%，至2,127點，並創1990年8月以來最高水平。近年不斷加注日本的股神巴菲特於本月巴郡股東大會上，曾暗示可能投資日本長達半個世紀，利好日本股市氣氛。

不過，巴菲特投資的5大商社昨股價表現平平，住友商事雖升0.58%，但丸紅跌0.97%，三井物產跌0.16%，伊藤忠商事跌0.28%，三菱商事持平。日圓匯價昨升0.23%，每百日圓兌0.7366美元，或5.7718港元。