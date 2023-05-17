恒指升少截 成交兩周最奀

港股虎頭蛇尾，兩萬關再次失諸交臂。恒生指數昨日高開212點，報20,183點，已是全日高位，一度轉跌79點，收報19,978點，微升7點，全日成交額只得785.08億元，為兩周以來最少，港股通淨買入14.09億元。

證監研REITs納互聯互通 另邊廂，香港證監會行政總裁梁鳳儀出席香港房託基金協會午餐會上表示，將持續與內地監管機構探討把房地產投資信託基金（REITs）和中國房託基金（C-REITs）納入互聯互通機制的可行性，認為內地自2021年引入C-REITs後，市場不斷完善，長遠可提高兩地市場聯通。

她預期，港元人民幣雙櫃台模式在6月底啟動，而有關模式適用於REITs，以港元計價的REITs可以申請增設人民幣櫃台，並歡迎有興趣的REITs與證監會聯絡。目前佔每日港股成交額約40%的20多家上市公司，已經簽署雙櫃台模式，而做市商正準備在兩個櫃台之間提供流動性，相信香港作為世界領先的離岸人民幣中心地位，未來只會增長。

她又提到，證監會正與政府商討修訂法例，以解決REITs欠缺強制要約、私有化的問題，一旦制訂立法框架，有望令香港房託基金收購合併更加活躍。當局亦正研究容許REITs在確保投資者保障下，使用「公司」形式成立，而不是強制要求以「信託」形式設立，這將與明年10月正式推出的存託監管牌照關連。