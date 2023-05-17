花樣年債務重組方案傳遭反對
內媒報道指，已停牌逾一年的花樣年(01777)被第二大股東TCL實業反對重組方案。報道引述集團香港公司負責人證實，儘管公司及債權人小組多次嘗試接觸TCL及TCL控股子公司鐘港，但TCL均未同意債轉股計劃重組方案，又指其顧慮或要求並不明確。
公司負責人指，在談判重組方案時，花樣年一直有與不同利益相關方溝通，包括第二大股東TCL實業。據公司早前介紹其債務重組方案主力去槓桿，包括13億美元債轉股部分。
萬達項目貸款擬展期
至於同樣積極解決債務問題的大連萬達集團，據報正和境內銀行談判，試圖延長萬達地產的一些項目貸款到期時間。據悉，萬達集團希望延期償還今年到期的貸款本金，但會如期支付利息。
同時，外媒引述消息指，合景泰富(01813)昨午召開離岸債券持有人電話會議，討論成立小組進行重組談判。合景泰富周日公布，其境外債務違約涉及寬限期屆滿後仍拖欠逾期本金連利息，共約1.19億美元無力支付，並觸發交叉違約。
國際評級機構穆迪將內地房地產行業展望由「負面」上調至「穩定」，預期內房全國簽約銷售在未來一年趨穩定，又指房企融資條件將改善。惟多隻內房和物管股昨股價疲弱，碧桂園(02007)收報1.71元，跌5%，創一個月低位。
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