花樣年債務重組方案傳遭反對

公司負責人指，在談判重組方案時，花樣年一直有與不同利益相關方溝通，包括第二大股東TCL實業。據公司早前介紹其債務重組方案主力去槓桿，包括13億美元債轉股部分。

萬達項目貸款擬展期

至於同樣積極解決債務問題的大連萬達集團，據報正和境內銀行談判，試圖延長萬達地產的一些項目貸款到期時間。據悉，萬達集團希望延期償還今年到期的貸款本金，但會如期支付利息。