安永料內銀淨息差續收窄

內地為扶助企業和樓市，去年降低貸款基準利率。會計師行安永報告發現，去年58間上市銀行平均淨息差按年降0.13至1.94厘。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合夥人梁成傑料今年內銀仍有淨息差收窄壓力，但幅度較去年小，「不會壓到銀行抖不過氣」。

他解釋，內地經濟仍處於復甦初期，政策支持銀行加大信貸投放，貸款利率下調令企業繼續復甦的情況會持續，加上內地通脹低企，即使利率有下調空間，銀行亦可下調存款利息應對。

安永另一份報告指，今年首季中國42家A股上市銀行淨利潤按年增長3.22%，較去年首季放慢5個百分點。梁成傑坦言，難以預測今年內銀收入及盈利狀況，仍要視乎內地經濟復甦速度。

截至3月底，該批銀行的不良貸款額按年增加554.2億元人民幣，至近1.94萬億元人民幣；加權平均不良貸款率為1.29%，較去年底下降0.01個百分點。被問到內地房地產行業對銀行的不良貸款率影響，安永華南區金融服務主管合夥人張秉賢表示，隨着房地產新政策出台，整體經濟亦逐步回復，前景趨正面。惟同時仍要觀察全球宏觀經濟及衝擊，以及經濟復甦速度是否如預期。