名創優品季賺4.6億創新高 股價漲
名創優品(09896)公布截至3月31日止第三季業績，期內股東應佔溢利創新高，達4.65億元（人民幣‧下同），按年增3.82倍，每股盈利0.37元；經調整淨利潤4.83億元，按年增3.36倍。受業績理想的消息帶動，其股價昨做好，高位曾見36.5港元；收報34.05港元，升2.56%。
公司指，期內收入為29.54億元，按年增長26.18%；毛利率為39.3%，按年升9.1個百分點，惟按季回落0.7個百分點。其中來自中國的收入總額為21.53億元，按年升18.1%，主要受名創優品線下門店平均數量按年增5.4%帶動，而門店平均單店收入按年增18.9%，使門店收入按年亦升25.3%。TOP TOY的收入增加24%，海外市場收入漲54.6%至8億元。
有信心內地開店超標
截至今年3月底，名創優品門店數量為5,514家，按年增加401家，按月多74家。當中，中國門店數量為3,383家，按年增加186家；海外門店數量2,131家，按年上升215家；而TOP TOY門店數量按年增24家至116家。公司指，期內進軍其他兩個國家，標誌着公司第106次進軍海外市場。
對於業務發展，名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，是次為公司史上最好季績，贏得開門紅。隨着疫情過去，內地業務取得全面而令人鼓舞的季績，海外業務也在復甦道路走得更遠。
他指，過去幾個月公司的中國業務強勁反彈，反映內地門店的客流量和客單價持續提升，並對加盟商信心十足；又稱按目前情況判斷，有信心能超越2023年於內地淨開設250至350家門店的目標。
另外，李敏信因年齡原因，昨起辭任公司執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：