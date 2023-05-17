名創優品季賺4.6億創新高 股價漲

公司指，期內收入為29.54億元，按年增長26.18%；毛利率為39.3%，按年升9.1個百分點，惟按季回落0.7個百分點。其中來自中國的收入總額為21.53億元，按年升18.1%，主要受名創優品線下門店平均數量按年增5.4%帶動，而門店平均單店收入按年增18.9%，使門店收入按年亦升25.3%。TOP TOY的收入增加24%，海外市場收入漲54.6%至8億元。

有信心內地開店超標 截至今年3月底，名創優品門店數量為5,514家，按年增加401家，按月多74家。當中，中國門店數量為3,383家，按年增加186家；海外門店數量2,131家，按年上升215家；而TOP TOY門店數量按年增24家至116家。公司指，期內進軍其他兩個國家，標誌着公司第106次進軍海外市場。

對於業務發展，名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，是次為公司史上最好季績，贏得開門紅。隨着疫情過去，內地業務取得全面而令人鼓舞的季績，海外業務也在復甦道路走得更遠。

他指，過去幾個月公司的中國業務強勁反彈，反映內地門店的客流量和客單價持續提升，並對加盟商信心十足；又稱按目前情況判斷，有信心能超越2023年於內地淨開設250至350家門店的目標。

另外，李敏信因年齡原因，昨起辭任公司執行董事，以便專注於擔任公司執行副總裁一職。