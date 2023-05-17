中國10大富豪身家年縮11%

2023新財富500富人榜

張一鳴擁3105億 居第2 最新榜單顯示，位居第2位及第3位的分別為張一鳴及黃崢，財富分別為3,105億元及2,603.6億元，按年增加189億元及631.6億元。基本上，榜單首5大富人中，亦僅此兩位財富錄得進帳。

一半從事互聯網業務 是次500富人榜單的財富總額高達13.45萬億元，人均財富按年跌62億元至269億元，跌幅19%；入圍門檻按年下跌18%至77.6億元。內地有169家市值千億元以上的公司，其中59家隸屬500富人旗下，佔比達三分之一。新經濟的影響依然舉足輕重，榜單首10位富人中，有一半是從事互聯網相關業務。

由於內房行業冷鋒未過，加上內地消費市道仍需時恢復，對家電的需求亦大受影響。從事家電業務的美的集團何享健家族，其財富亦縮水511.9億元至1,378.2億元，排名由去年的第7位降至第10位。