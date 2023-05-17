中國10大富豪身家年縮11%
鍾睒睒連續3年奪冠 馬雲財富較高峰仍削半
張一鳴擁3105億 居第2
最新榜單顯示，位居第2位及第3位的分別為張一鳴及黃崢，財富分別為3,105億元及2,603.6億元，按年增加189億元及631.6億元。基本上，榜單首5大富人中，亦僅此兩位財富錄得進帳。
從內地企業家排名來看，穩坐榜首的鍾睒睒財富雖跌，但仍遙遙領先第二名達1,457億元。此外，值得留意，去年於榜中第14位的阿里巴巴(09988)創始人馬雲，最新重上首10位置，居第6位，財富按年升142億元至1,469億元，相信與阿里巴巴的股價反彈有關。惟較2020年其財富高峰3,021億元削半。
至於隨着疫情過去，從事物流業務順豐控股的王衛，其財富亦由去年的1,860.3億元，降至1,436.6億元，蒸發423.7億元，惟按年維持在榜單第8位。另網易(09999)的丁磊財富按年大跌468.7億元至1,468.5億元，排名降一級至第7位。
一半從事互聯網業務
是次500富人榜單的財富總額高達13.45萬億元，人均財富按年跌62億元至269億元，跌幅19%；入圍門檻按年下跌18%至77.6億元。內地有169家市值千億元以上的公司，其中59家隸屬500富人旗下，佔比達三分之一。新經濟的影響依然舉足輕重，榜單首10位富人中，有一半是從事互聯網相關業務。
由於內房行業冷鋒未過，加上內地消費市道仍需時恢復，對家電的需求亦大受影響。從事家電業務的美的集團何享健家族，其財富亦縮水511.9億元至1,378.2億元，排名由去年的第7位降至第10位。
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