大摩亞太區投行傳裁員7%

美國企業裁員消息不斷，且危及在華地區的員工飯碗。美資投資銀行摩根士丹利據報因中美關係惡化及經濟增長疲弱對業務構成壓力等因素，正考慮裁減亞太區投資銀行業務7%人手，估計涉及逾40人，主要是內地員工，包括資本市場部門人員。

據了解，這是6月底季度止大摩全球裁員3,000人計劃的一部分。至去年底大摩已在亞洲裁減約50個投行職位，當中以內地相關職位佔最多。事實上，相較大多數同業，大摩在香港僱用更多內地團隊員工，因此在投行活動減少下相關團隊所受衝擊更大。消息指其他部門亦會受輕微影響，但最終裁員人數未定。

福特中國擬削1300職位 此外，消息指，美國汽車大廠福特在內地的福特汽車（中國）擬裁員逾1,300人。內媒引述該企回應指，公司正在打造一個更加精簡、靈活的組織結構，將資源投入到具有優勢的核心業務上，努力實現在華業務目標，並重申中國是一個至關重要的市場，將堅定不移地推進在華業務可持續發展，其承諾始終不變，惟未有回應裁員人數和賠償等問題。

福特去年在內地的汽車銷量10年來首次跌破50萬輛，僅得49.6萬輛，較前一年大減33.5%，延續自2016年以來下滑趨勢。在內地的市佔率由2016年的4.6%，降至去年的2.1%。業務表現未如意，也許是調整內地業務規模的原因之一。

渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正表示，「現在是抓住亞洲機遇的時候」，憑藉該行在21個市場的足迹，處於獨特位置的優勢，將亞洲市場相互連接起來。