股神沽清台積電 增持美銀Apple

股神巴菲特此前曾經強調，台積電是「世界上管理最好和最重要的公司之一」，可惜因為擔憂地緣問題而決定減持。他掌舵的投資旗艦公司巴郡最新披露的13F持倉文件顯示，公司已於截至3月底止的首季度完全清倉台積電，同時「一股不留」的還有紐約梅隆銀行、美國合眾銀行，以及高檔家具零售商RH。

在清倉兩家銀行之餘，巴郡亦加倉2,275.14萬股美國銀行，以上季末的股價推算，增持規模為6.5億美元。當然，重頭戲是其長期持有的蘋果公司（Apple Inc.），上季再增持2,042.42萬股，估算涉資33.67億美元，持倉市值達1,509.75億美元。

至於上季才買入的「新歡」有能源公司Vitesse Energy、金融公司Capital One，以及酒精飲品公司Diageo。另外，巴郡減持了雪佛龍持股數目的18%，並增持了西方石油。

富途老虎App內地下架 眼見股神有新操作，不少投資者自然蠢蠢欲動想跟隨入市，可惜部分內地的美股投資者可能未能把握今次機會。事緣富途及老虎證券因為監管整改，擬將其手機應用程式（App）從內地下架。兩家公司均回應指，內地以外的用戶不受影響，仍可正常使用。富途股價於美股周二早段曾跌8.69%，老虎證券母公司向上融科亦曾跌8.59%。

美股曾跌191 油價反覆 至於大市方面，美股3大指數受壓，道指於早段曾跌191點，報33,156點；標指曾跌14點，報4,121點；以科技股為主的納指曾跌38點，報12,326點。

國際油價表現反覆，紐約期油周二續於70.5至72美元水平附近徘徊，而布蘭特期油則在74.5至76美元區間上落，市場似乎對於美國重新補充戰略石油儲備的消息沒有太大反應。

美國能源部此前宣布，將於8月購買300萬桶原油作為補充儲備，並要求供應商在月底前入標。美國去年釋放1.8億桶原油儲備，以解決市場供應不足的問題。能源部指出，未來計劃以低於去年平均每桶95美元的價格，繼續補回石油戰略儲備。