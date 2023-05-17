華固產投弱 房產投資首4月挫6%

內地3大增長引擎之中，固定資產投資的增速最弱，今年首4個月總額為14.74萬億元人民幣，按年只升4.7%，為2021年以來累計升幅最弱，單計4月，按月跌0.64%，較3月的0.25%跌幅有所擴大，意味投資對經濟的推動作用有所放緩。市場普遍聚焦首4個月房地產開發投資按年跌勢擴大至6.2%的情況，即使當局解釋乃房地產市場尚處調整期所致，但數據換來投行對樓市前景持續疲弱的看法！

國統局表示，在前期疫情積累的需求釋放下，今年首4個月商品房銷售面積按年僅降0.4%，跌幅比首季收窄1.4個百分點，同時商品房累計銷售額加快增長8.8%。住宅銷售額更增11.8%，較首季加快4.7個百分點。

房屋新開工面積瀉21% 不過，投行野村估計，整體房地產開發投資已由3月按年跌5.9%，進一步擴大至7.2%跌幅，差過該行及市場預期。而首4個月房地產開發企業房屋施工面積按年下挫5.6%，其中住宅施工面積降5.9%；房屋新開工面積更跌21.2%，其中住宅新開工面積降20.6%，加上住宅投資金額於今年首4個月仍跌4.9%，全部數據均較首季轉差。

大華銀行亦指，房地產市場的前景依舊疲弱，撇除房地產投資表現下滑之外，家庭中長期貸款收縮，亦表明內地樓市仍然低迷。隨着前期積壓住房需求釋放，當局昨亦承認，部分城市樓市熱度有所下降、市場預期有所下調。由於樓市整體處於調整期，穩定房地產市場、保障和改善民生方面，仍需繼續加力。

大行：樓市仍然低迷 中金發表的報告則指出，五一長假後首周的新樓與二手樓銷售均較4月下行，需求端改善趨勢的延續性和重點城市供給端彈性，仍是內房基本面走勢的研判重點。在5月第二周，60個樣本城市新樓銷售面積和15個樣本城市二手樓銷售面積按月各升36%和80%，但較4月周均水平仍降18%和12%，表現均偏疲弱。該行認為，這或與短期積壓釋放需求逐漸釋放完成有關，故須持續關注內地居民買樓意願和能力的改善趨勢是否有變。