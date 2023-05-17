美首季信貸增長急放緩 消費按月僅微升 跌眼鏡

美國債務上限問題繼續擾攘，即使多數人認為問題最終能夠解決，惟始終會令國家信用及聲譽受損。財長耶倫警告，債限危機可能會「嚴重損害企業和消費者信心」。再者，有愈來愈多預示美國經濟衰退信號湧現，包括首季家庭債務按季增幅放緩至0.9%，總額為17.05萬億美元；信用卡債務更停止增長。這意味着高利率政策之下，靠「先使未來錢」支撐美國消費市場增長，如今已無以為繼，距離經濟衰退又近一步！

耶倫再敦促上調債限 耶倫近日再致函國會，敦促盡快提高債務上限。她再三地重申，美國最快會在6月1日因無法還款而債務違約；又強調假如國會拖到最後一刻才緊急提高債務上限，依然會對企業和消費者信心構成嚴重打擊，甚或對美國信用評級有負面影響，推高短期借貸成本。

要知道貸款乃是維持美國經濟正常運行的重要一環，政府靠發債維持支出，民眾則靠信貸支撐日常消費。考慮到消費佔美國國內生產總值（GDP）近七成，故一旦貸款增長放緩而導致消費轉趨疲弱，往往代表美國經濟失去最重要的動力。美國4月零售銷售按月升0.4%，只及市場預期增幅的一半。

美國債限危機不單止影響到美國人對政府的信心，亦恐進一步損害美國在金融領域的霸權地位，這一點亦反映在海外投資者對待美債的態度變化上。

中日3月淨沽出美債 不少中文媒體都報道稱，美國的兩大「海外債主」─日本及中國於3月增加美債持倉。不過，若查閱美國財政部國際資本流動報告，便發現日本實際上於3月淨出售64.97億美元的美國國債，中國則淨沽出137.68億美元的美債。

事實之所以與媒體報道有出入，是美國財政部於上月起改變了報告的披露原則，新增了美國國債「對外國淨沽售（US net sales）」的綜合數據（在此之前只有長期國債對外銷售數據，不統計短期國債），此數據是基於市場交易推算，是真正反映資金流動的統計。

在過去，媒體通常以每月報告中「各地區持有的美債價值」，減去前一個月的數據，推算出所謂的「增持/減持」美債。然而，美債持倉的價值會因為市場價格變化而增減，而持倉總額本身亦會因為信託機構所在地而出現誤差，故這種說法實際上有欠準確。

舉一個簡單例子，假如某上市公司大股東，因為公司股價大跌導致其持倉帳面價值下跌，實際並不能算作該股東「減持」。因此，一些外國媒體會用「中國的美債持倉價值8個月來首次增加」來描述事件，以免誤導讀者。值得注意的是，持倉價值與交易資金流數據不一致，還有其他技術上的原因，美國財政部的網站上有詳盡解釋。

專家料股債波動加劇 不管如何，美國債限問題所衍生的一連串效應，亦勢必會波及金融市場。Nuveen投資總監Saira Malik預期，股市及債市會進一步波動。她建議，在今年稍後經濟衰退出現之前，對股票維持防守型部署，板塊方面則較看好環球基礎設施相關領域。

瑞聯銀行集團首席策略師韋立民則指出，美國財政部在國會提高債務上限後也將會發債補充現金結餘，可能因而抽走2,000億至4,000億美元的現金流動性，致使當前的流動性利好因素勢必在今年下半年轉變為阻力，不利風險資產。

美國家庭債務總額