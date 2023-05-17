中美經濟危 全球嗌弊

華上月零售工業遜預期 兩成年輕人失業破紀錄 美國經濟備受通脹高企、加息周期、銀行倒閉事件及美債上限等一連串問題打擊，衰退叩門。本來市場憧憬年初中國經濟重啟，有助平衡全球經濟風險，誰知內地最新公布的零售、工業和固投數據全遜預期，「三大引擎」全線失速，經濟復甦進度顯然不似預期。世界兩強爭霸，換來竟然是經濟「鬥衰」的爛局，全球經濟前景堪憂！

中國多項宏觀經濟指標遜預期！儘管4月消費品零售、工業生產等表現在去年同期低基數下，按年增速看似加快，但細看實際規模或經濟復甦節奏皆節節倒退，尤其是年輕人調查失業率創下紀錄新高的20.4%，升穿去年7月的19.9%高位，揭示內生動力不足、主力吸納就業的實體經濟不穩的真面貌。分析指出，當局可能不得不在下半年推出新一輪扶持措施，否則經濟恐面臨螺旋式下降的風險。

汽車銷售按月回落逾15% 國家統計局周二公布，就業市場崗位需求逐步增加，4月城鎮調查失業率為5.2%，25至59歲的勞動力城鎮調查失業率達4.2%，比3月雙雙下降0.1個百分點，後者目前已低於疫情前2019年同期水平。惟該局新聞發言人付凌暉坦言，目前就業結構問題仍較突出，今年大學畢業生人數再創新高，年輕人失業率居高不下，穩定和擴大年輕人的就業需持續加力。對於年輕人就業難的問題，相關部門目前也在積極出台政策，針對性地進行扶持。

穩就業政策只要見效，特別是服務業就能持續好轉。佔國民經濟半壁江山以上的服務業雖有明顯改善，但消費恢復進程暗藏危機。4月社會消費品零售總額錄3.49萬億元（人民幣‧下同），按年增18.4%，為2021年3月之後最大增速，卻低於市場預期的21.9%升幅，實際規模更是去年5月後單月低位。

上月各佔零售總額逾一成的餐飲收入及汽車銷售，按年分別急增43.8%及38%，金銀珠寶零售更狂飆44.7%至231億元，付凌暉認為，今年五一長假的旅遊及收入按可比口徑相比，已超過2019年同期水平，說明消費恢復趨勢向好。不過，消費恢復仍處初步階段，市場需求相對供給的快速修復顯現不足，長期積累的結構性矛盾也較突出，如汽車零售反彈行情已轉跌，按月下滑逾15%。

外部形勢複雜不利出口 同月規模以上工業增加值按年僅增5.6%，雖為2022年9月之後最大漲幅，但只有市場預估升10.9%的一半，按月亦微跌0.47%，對宏觀經濟難以發揮其「壓艙石」的作用。ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，剛出爐數據中，工業生產最令人失望，顯示內地外貿出口開局不利的影響。

當局昨提到，目前工業生產還面臨不少困難和壓力，一方面外部形勢複雜嚴峻，世界經濟復甦放緩，外需收縮對工業生產影響逐步顯現；另一方面工業企業還面臨着工業品出廠價格下降、成本上升等經營困難。各部門要深入落實穩增長、穩就業、穩物價等措施，積極推動工業生產平穩發展。

彭藹嬈續稱，政府需加快科技和綠色能源的投資，以支持製造業。若缺少科技及新能源的長期投資，內地經濟增長或在今年第二及第三季短暫反彈後而後勁不繼。

野村：螺旋式下降風險增 野村亦發表報告，指疫後經濟復甦已陷入停滯，部分與地緣政治緊張局勢下當局提振市場信心的能力不足有關，擔心內地經濟出現螺旋式下降的風險升溫，導致活動數據進一步惡化、失業率上升、持續通縮及人民幣匯率轉弱。

受惠去年低基數效應，野村估第二季內地經濟錄增長可能性仍較高，但按季可能下滑，相信政府或需下調基準貸款利率等以促增長。

內地工業增加值按年升幅 中國年輕人失業嚴重