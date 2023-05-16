輪商精選：博騰訊再升 留意15392
上海證券交易所主辦的「滬市金融業專題座談會」將於周三召開，重要內容包括「服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。北向互換通上線，有分析認為有助推動人民幣國際化，政府表示，象徵兩地金融市場融合又一重要里程碑。
平保好友吼11556
港股周一先跌後升，終於打破過去幾個交易日的悶局，恒生指數下試19,500點後，日內曾上破兩萬點關。投資者如看好後市，可留意恒指認購證14134，行使價21,000點，2023年9月到期，實際槓桿13倍；相反，如看淡可留意認沽證12551，行使價19,106點，2023年7月到期，實際槓桿11.7倍。
如果看好內地金融業如內險，欲開中國平安(02318)好倉可留意認購證11556，行使價67.89元，2023年8月到期，實際槓桿11.1倍。
投資者如看好騰訊能進一步收復20天線344元，可留意認購證15392，行使價420.2元，2023年10月到期，實際槓桿8.1倍；相反，如看淡可留意認沽證11810，行使價303.88元，2023年8月到期，實際槓桿10.3倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
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