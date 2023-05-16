產經

輪商精選：博騰訊再升 留意15392

上海證券交易所主辦的「滬市金融業專題座談會」將於周三召開，重要內容包括「服務中國式現代化中促進金融業估值提升和高質量發展」。北向互換通上線，有分析認為有助推動人民幣國際化，政府表示，象徵兩地金融市場融合又一重要里程碑。
平保好友吼11556
港股周一先跌後升，終於打破過去幾個交易日的悶局，恒生指數下試19,500點後，日內曾上破兩萬點關。投資者如看好後市，可留意恒指認購證14134，行使價21,000點，2023年9月到期，實際槓桿13倍；相反，如看淡可留意認沽證12551，行使價19,106點，2023年7月到期，實際槓桿11.7倍。
如果看好內地金融業如內險，欲開中國平安(02318)好倉可留意認購證11556，行使價67.89元，2023年8月到期，實際槓桿11.1倍。
本周多間大型科企公布業績，包括騰訊控股(00700)及阿里巴巴(09988)等，業績憧憬帶動騰訊率先回升，重越340元，收復10天線。輪證資金流亦反映，上周5個交易日淨流入騰訊好倉的資金超過8,100萬元，為個股中最多，其次為阿里及美團(03690)，各有約1,700萬元。
投資者如看好騰訊能進一步收復20天線344元，可留意認購證15392，行使價420.2元，2023年10月到期，實際槓桿8.1倍；相反，如看淡可留意認沽證11810，行使價303.88元，2023年8月到期，實際槓桿10.3倍。
本結構性產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本文由香港上海滙豐銀行有限公司（「本行」或「發行商」）發行（包括任何參考條款），僅供參考之用，並不構成邀約、游說、或建議出售或購買結構性產品。結構性產品屬複雜產品，投資者務須就此審慎行事，除非投資者完全了解及願意承擔所涉風險，否則切勿投資此產品。結構性產品價格可急升可急跌，投資者或會損失所有或大部分投資。過往表現並不反映將來表現。投資前應了解結構性產品之性質及風險，並詳閱有關上市文件，獨立決定是否適合自己，若需要應諮詢專業建議。本行及其委任之流通量提供者可能是結構性產品的唯一市場參與者，而結構性產品的二級市場可能有限。謹請注意，牛熊證設有強制收回機制，因此有可能提早終止，在此情況下（i）N類牛熊證投資者會損失於牛熊證的全部投資；而（ii）R類牛熊證之剩餘價值則可能為零。買賣與美國指數掛鈎的結構性產品可能帶有額外風險，包括：（a）與交易日和交易時間差異有關的風險；（b）有關指數的公開資料較少，或未有提供中文版本；（c）與指數有關的政治和經濟風險（例如美國）；（d）匯率風險；（e）可能延遲結算及（f）在成分股並無交易時公布指數水平。作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。
滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝
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