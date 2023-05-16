股市估市：港股成交奀 料續上落市

恒生指數昨日再次在19,500點水平找到支持，技術走勢不但出現破腳穿頭的向好走勢，同時上周三至五的3支陰燭也被昨日的大陽燭吞噬。儘管成交金額未見急增，但港股低成交已經是新常態，投資者未需要太過介意。港股短期仍未跌殘，又可以繼續上落市，以5月高位作為區域上落頂部，估計於19,500至20,320點區間游走。

聚焦聯儲官員講話 今日除了內地經濟數據值得關注，本周外圍有沃爾瑪、Target、家得寶和阿里巴巴等主要零售商將發布財報。美國將公布4月零售銷售數據、消費者支出、房地產市場的數據。

另外，要留意多位聯儲局官員陸續發表講話。鑑於勞動力市場正在轉弱，美國聯儲局的利率或會維持不變一段時間，可能會比多數人的假設長一些，官員的言論預期會提供更多進一步線索。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克周一已亮相發言，可能會為一連串談話奠定基調，而主席鮑威爾周五將與前主席伯南克一起參加小組討論，更是投資界的重點。

投資策略須更審慎 當然，美國債務上限的談判亦是關注點。最新已有七大工業國集團（G7）財長發出了全球經濟不確定性將加劇的警告之聲，並警告美國債務危機風險，全球經濟動盪加劇。美國財政部長耶倫早前警告，如果美國國會不提高債務限額，聯邦政府最快可能在6月1日發生首次違約。

此前國際貨幣基金組織（IMF）也警告，如果美國領導層無法解決延長債務上限談判的政治僵局，全球經濟將受到負面影響。儘管美國並不是第一次因債務問題而受到困擾，但在全球經濟前景不確定性加劇的情況下，同時存在着美國銀行的流動性問題，作為投資者不應抱着「每次到最後關頭也可解決」的樂觀心態，投資策略上相反要更審慎才行。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒