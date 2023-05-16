新盤概況：天瀧特色戶逾億沽 雙破頂
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，上址為8座31樓A室四房戶，實用面積1,890方呎，連405方呎平台，售價1.0395億元，呎價5.5萬元。而該盤月初開售至今共賣出13伙，套現逾6.1億元。
尚‧珒溋四房售6087萬
龍湖集團(00960)旗下同區的尚‧珒溋，亦招標以6,087.1萬元售出特色單位，為低座C座的3樓A室，實用面積1,853方呎，採四房連工作間設計，呎價約32,850元。該盤同日落實周五起招標發售兩伙。
香港興業國際(00480)愉景灣意堤，招標售出6座18樓A室四房特色戶，連平台及私人泳池，成交價5,228.8萬元，呎價約28,356元。
信和置業(00083)已屆現樓的馬鞍山Silversands亦以2,956.9萬元售出四房單位，為2座5樓B室，呎價約23,674元。
瑜一‧天海收千票超額10倍
華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海繼續收票鎖客，過去3日已接獲逾1,000張入票，按首張價單提供90伙計，已錄超額逾10倍，最快今日加推。
該集團銷售總監封海倫表示，加推單位將提供不少於45伙。項目籌備周內開售，日內上載銷售安排。她透露，今期項目將設有優先揀樓時段予上兩期曾經入票認購指定單位的買家。另該盤所有單位均採用德國品牌家電，涉及的總零售投資金額逾一億元。
太子盤貨尾減價達7%
餘貨盤都有新部署，新鴻基地產(00016)何文田天鑄第1期，落實本周五起招標發售4伙三房單位，全屬實用面積1,066方呎的7座B室。
佳寧娜(00126)及宏達控股合作發展的長沙灣佳悅，昨日上載價單3號，提供12伙，折實價由430.14萬元起，平均呎價約21,072元，並落實周五發售。同日更新價單1號，將12伙開放式戶定價劃一上調約4%。
樓齡30年的太子安英大廈早前重推一手貨尾，未錄承接下減價，於昨日將3個出售單位的定價劃一下調30萬元，減幅由約5.8至7.1%。
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