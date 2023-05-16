新盤概況：天瀧特色戶逾億沽 雙破頂

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝稱，上址為8座31樓A室四房戶，實用面積1,890方呎，連405方呎平台，售價1.0395億元，呎價5.5萬元。而該盤月初開售至今共賣出13伙，套現逾6.1億元。

瑜一‧天海收千票超額10倍 華懋集團發展的何文田站瑜一‧天海繼續收票鎖客，過去3日已接獲逾1,000張入票，按首張價單提供90伙計，已錄超額逾10倍，最快今日加推。

該集團銷售總監封海倫表示，加推單位將提供不少於45伙。項目籌備周內開售，日內上載銷售安排。她透露，今期項目將設有優先揀樓時段予上兩期曾經入票認購指定單位的買家。另該盤所有單位均採用德國品牌家電，涉及的總零售投資金額逾一億元。

樓齡30年的太子安英大廈早前重推一手貨尾，未錄承接下減價，於昨日將3個出售單位的定價劃一下調30萬元，減幅由約5.8至7.1%。