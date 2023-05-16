10大屋苑半月僅50刁

海怡交投減81%最傷 太古城3年輸110萬 樓市交投插水，二手藍籌屋苑成交量重返疫情爆發時低位。10大屋苑5月上半月僅錄約50宗買賣，屬2021年10月後新低，按月再跌約28.6%，期內鴨脷洲海怡半島跌幅最大達81.8%。而鰂魚涌太古城兩房單位減價至887萬元沽出，約3年帳蝕逾110萬元。

綜合市場資料，上述10個屋苑於5月份買賣宗數都不足10宗，半數按月回落，其中海怡半島只錄約兩宗。中原盧鏡豪表示，加息影響該盤買家入市的心理，而新盤低開吸走購買力之餘，客人都意向放盤業主會有更大減幅，由於成交偏少而其中一宗屬優質戶，5月平均實用呎價拉高至約18,137元，按月升約7.5%。

第一城暫錄兩宗買賣 過往受追捧的細價指標盤沙田第一城，5月上半月只錄約兩宗買賣，同期計料屬多年來低位，按月跌約60%。美聯鄭志燿指，主因鄰區新盤開售，拖累屋苑成交步伐。而鰂魚涌康怡花園錄約3宗，按月挫約50%。

失去交投支持，10大屋苑5月平均實用呎價，佔三成按月下跌。太古城5月暫錄約6宗買賣，平均實用呎價約16,674元，按月分別跌約45.5%及約1.1%，屋苑再錄一宗蝕讓。市場消息透露，單位為鄱陽閣高層D室，實用面積約583方呎，開價950萬元放售，減價63萬元，剛以887萬元售出，呎價約15,214元。原業主持貨約3年，帳面貶值約11.3%。

嘉湖呎價跌至8878元 天水圍嘉湖山莊平均呎價再跌穿一萬元，本月錄約9宗買賣，按月多一宗，同期平均實用呎價跌約3.7%至約9,867元。中原文家輝指，屋苑樓價要再跌才有承接，樂湖居12座低層B室套三房戶，實用面積約633方呎，僅售562萬元，呎價約8,878元。

除藍籌盤外，豪宅屋苑都大跌價。資料顯示，西半山敦皓一個低層單位，實用面積約1,073方呎，以2,600萬元登記售出，呎價約24,231元，約6年半帳面貶值逾550萬元。中原黃家全表示，西南九龍匯璽5A座高層B室，以3,500萬元易手，原業主持貨近5年帳蝕105萬元。

世邦魏理仕香港估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩表示，樓價連續3個月反彈，由於息率回升，今年第二季度將失去動力，短期內樓市價、量將會繼續調整，料一手買賣仍會主導，二手交投趨於淡靜。

5月上半月10大屋苑表現