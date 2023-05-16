敏華少賺14% 搶佔內地份額
近年中美貿易之間大打關稅戰，梳化及床墊生產商敏華控股(01999)已轉型為品牌銷售為主的商業模式，惟過去一年疊加內地新冠疫情、房地產政策等宏觀環境對營銷的打擊，內地消費及出口訂單均不同程度受損，公司截至3月底止全年純利錄19.14億元，按年倒退14.79%。主席黃敏利昨表示，未來20年內地新樓相關家具需求至少跌80%，但相信更換等需求仍存在，公司會積極挑起消費者替換傢俬需求，盡量搶佔市場份額。
中國區品牌銷售業務佔集團比例已逾60%，區內主營業務收入於上財年高達110.92億元，按年減近16%，敏華形容上財年為內地市場受疫情影響最嚴峻的一年。惟集團在業績報告強調，目前內地的功能梳化仍處低滲透度、高增長潛力的階段，將續實施霸盤中國戰略。中國區總裁王兵昨指，內地消費市場已有一定程度復甦，目標今年預計淨開店800至1,000家。
美國通脹導致消費情緒低迷，令全年出口訂單需求疲弱。上財年北美市場的主營業務收入跌幅顯著，按年降約26%。計及歐洲市場亦受挫，集團總收入跌約18.4%，僅錄約177.88億元，整體毛利率則升1.8個百分點至約38.5%。每股盈利48.8仙；派末期息10港仙，按年亦減41.17%。
Home集團今年難扭虧
值得留意是，集團於烏克蘭的生產設施於上財年雖沒受嚴重破壞，但因疫情及俄烏戰爭影響，使旗下Home集團的主營業務收入按年減逾三成，該分部錄虧損4,038.9萬元。經謹慎考慮，上財年對Home集團進行商譽減值撥備1.33億元。黃敏利坦言，由於俄烏戰爭，令Home集團工廠生產量減少一半，歐洲能源價格上升，推高整體成本，今年扭虧機會不大。
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