中電港售電量首季升2.6％ 派息63仙

季內，中電的本港住宅售電量按年減少4%，商業、基建及公共服務、製造業售電量分別按年上升6.7%、3.5%及1.2%。公司指，香港售電量上升反映經濟在新冠病毒疫情防控措施解除後反彈，帶動商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強。由於在家工作人數減少，住宅客戶的用電需求下降。截至3月底，中電透過「智易充2.0」計劃，接獲518份政府資助申請，並已完成其中96%的初步供電評估，涵蓋約12.8萬個在私人屋苑停車場可安裝電動車充電設施的停車位。

有望降低燃料調整費 中電提到，為紓緩客戶在疫後經濟復甦期間的財務負擔，4至6月為客戶提供為期3個月的「燃料費特別回扣」，使每月「燃料調整費」不會高於3月水平。若國際燃料價格今年維持平穩，「燃料調整費」預料將快有所下調，以減輕客戶的電費壓力。此外，龍鼓灘發電廠第二台聯合循環燃氣渦輪機組工程於2024年投入服務。

內地方面，廣東省的陽江核電廠發電量按年增長，另正繼續推進江蘇省80兆瓦公道太陽能發電站的建造工程，將於今年中投入服務。受惠於四川省江邊水電站的水資源改善，水力發電量上升。

至於澳洲項目EnergyAustralia，其位於維多利亞州的雅洛恩電廠發電量輕微上升，可用率按年上升，惟因競爭加劇，年初至今EnergyAustralia流失約16,000個或約0.6%的零售客戶。

此外，中電宣布，今日起委任通用電氣（GE）副總裁王曉軍為獨立非執董，其將於今年7月退任GE職務。