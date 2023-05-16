譚仔上財年純利跌30% 員工成本大增或加價

業績公告顯示，譚仔期內收益25.94億元，按年升14.03%；其中香港收益佔24.52億元，升10.4%，內地及海外市場收益升1.65倍至1.41億元；但以經營溢利的角度來看，表現卻未如人意，香港區的經營溢利按年跌2.58%至4.75億元，內地及海外市場經營虧損更擴大1.67倍至2,980萬元，連累集團經營溢利按年倒退6.55%至4.45億元，經營利潤率跌3.7個百分點至17.2%，反映繼續出現「增收減利」的情況。

銷售改善 料毛利率見底 至於香港區期內的日均每餐廳收益按年跌5.22%至3.89萬元，惟顧客人均消費仍升3.01%至61.5元，是唯一錄得升幅的地區；日本的日均每餐廳收益按年急挫62.39%至19,316元，人均消費更按年急跌34.79%至62.6元。

集團主席兼行政總裁劉達民認為，在疫情減退及中港兩地通關利好下，集團截至今年3月底止的第四財季經營情況已經改善，同店銷售跌幅收窄至2%；今年4至5月的生意勢頭良好，料毛利率已見底，同店銷售於本財年上半年度更有望回復增長。

續租方面，劉指近期本港租金有上升趨勢，而譚仔在港分店中，未來有約三分之一需要續租，並冀透過早前推出的手機應用程式落單，紓緩人力成本壓力。

擬全球開50店 進軍澳洲 另外，集團計劃本財政年度於全球開設50間新餐廳，當中內地佔約30間，主打經營成本較低、競爭較少的大灣區二線城市。海外市場方面，他指首要是進軍澳洲市場，也會留意近年港人移民熱門地，「知道多香港人想（公司）到英國開，希望可以去到」，強調香港市場未見飽和，相信仍有發展空間。

此外，譚仔母公司日本連鎖餐廳企Toridoll（東利多）同日公布，包括譚仔在內的海外業務截至今年3月底止年度收益為614.83億日圓（約35.4億港元），按年增長49.7%；集團整體收益及經營溢利按年增22.8%及28.59%，至1,883.2億日圓（約108.42億港元）及69.84億日圓（約4.02億港元）。