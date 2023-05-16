港迪士尼8載蝕80億

去年入場人次增至340萬 仍虧損21億 由港府作為大股東、香港最大型的主題公園香港迪士尼，昨日公布截至去年9月底止年度業績，雖然年內總入場人次增長22%至340萬，業務收入上升31%至22億元，惟扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損8.61億元，淨虧損21億元，連續8年業績「見紅」，估計累計虧損逾80億元！

度假區酒店入住率僅24% 在2022年度，香港迪士尼因應相關規管措施而強制關閉近3個半月，實施入園人數上限及社交距離規定及其他防疫措施，並採取每星期5天營運模式，故樂園營運日子只有約6個月。本地賓客數字及年票會員人數按年均升22%，齊創新高；惟度假區酒店整體入住率僅升3個百分點至24%，反映年內繼續受欠缺入境旅客及迪士尼好萊塢酒店因翻新計劃而暫停營運影響；酒店使用率78%，樂園人均消費及每房賓客消費分別升11%及7%。

公司表示，除了在2022財政年度推延收取專利權費，華特迪士尼公司亦將其提供的周轉信貸從去年11月起，由21億元增至27億元，體現其對度假區的支持。

未擬向股東伸手或調價 香港迪士尼行政總裁莫偉庭表示，沒有視上海迪士尼樂園為競爭對手，反而兩地能產生互補效應，同時有助擴大迪士尼的客群，且觀察到中港通關後亦有大量內地旅客到訪樂園。他又透露，現時無計劃向股東尋求進一步注資。

至於樂園何時能轉虧為盈，他並無正面回答，僅指現時屬市場復甦初期，航空業的載客量仍需逐漸提升，強調自己「無水晶球不能預測未來」。他又指，今年有眾多利好消息驅動，包括本地訪園人數創新高、訪港旅客的滲透率較疫前有所增加，認為樂園目前正朝正確的軌道前進，相信今年一定會有改善，且一年勝一年。

價格方面，他稱價格需平衡消費者所獲得的服務，早前樂園亦新增兩種不同票價選擇，並保持最初階門票價格，樂園目前沒價格調整計劃。

去年度香港迪士尼平均聘用約4,700名全職及1,400名兼職員工，繼續為本港旅遊及家庭娛樂行業最大僱主之一。在過去17年的營運，度假區為香港經濟帶來高達1,161億元增加值，相等於本地生產總值0.27%，亦累計創造27.72萬個職位（以人工作年計算）。為配合業務復甦，莫指公司計劃聘請1,000名演藝人員以配合樂園7天開園及新園區的開幕，而2月的開放日中公司已聘請約300名新員工。

香港迪士尼業績持續見紅