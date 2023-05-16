絲絲講場：內地讀「神科」搵錢 拍得住港最低工資

近年港府不斷呼籲年輕人北上發展。咁到底北上有咩機遇？香港嘅大學生喺內地有幾多發圍嘅機會？最近有內地媒體提前披露由麥可思研究院編製嘅《2023年中國本科生就業報告》內容，細數各類最有「錢途」學科，大家不妨參考吓。

報告就話，去年內地10大高薪學科，全部都係IT相關科目，當中最搵錢嘅係「訊息安全」，大學畢業後半年平均月入達到7,579元人民幣（約8,544港元）。估唔到，原來喺內地讀「神科」，畢業後人工拍得住香港嘅最低工資，唔怪得港府不斷叫後生仔北上發展啦，一班離地庸官果然有好帶挈！

月薪7千難生活 至於其餘搵錢「神科」包括訊息工程、數據科學與大數據技術、軟件工程之類……排第10嘅學科係自動化，月薪有成6,698元人民幣咁多喎！

讀工程「神科」都咁高人工，如果讀文史哲之類嘅「清貧科」仲得了？仲未計內地城鎮青年失業率接近20%，難怪咁多香港高官鍾意送仔女去外國讀書，睇嚟佢哋真係熟悉國情喎。老實講，內地消費水平係低過香港，但拎住唔夠7千人仔嘅月薪，喺一線城市租樓都有難度。如果唔係讀專科，搵工更加係難上加難，分分鐘留喺香港茶記打工都仲搵到兩餐！

余絲韻