日本東證指數直逼33年高位

自「股神」巴菲特在4月表示加碼投資日本股市，刺激市場情緒。日本股市愈升愈有，昨日延續上周五升勢，兩大指數向上，其中日經平均指數收報29,626點，升238點或0.81%；日本東證指數（TOPIX）收報2,114點，上升0.88%，距離2021年9月前的高點只有不到0.3%的距離，並接近1990年8月以來的最高水平。

高盛：經濟復甦推升股市 高盛發表報告指，考慮到經濟復甦及強勁的資本開支計劃，以及日本央行持續的貨幣寬鬆政策等一系列積極因素，日本經濟前景一片光明；又指日本公司業績的穩健收入及較低的估值，亦是推動日股上升的原因之一。該行稱，與海外股市相比，日股的基本面較為穩固，基於對結構性改革的預期，可能會進一步推動日股上升。

此外，日本央行昨公布，4月國內企業物價指數按年上升5.8%，升幅為2021年8月以來最低，亦較3月的7.4%升幅出現明顯收窄，主要由於原材料成本的升勢放緩，但仍勝市場預期中值的升5.4%。以日圓計價的進口物價指數4月按年下跌2.9%，而3月修訂後為上升9.6%，表示燃料及原材料進口成本正在見頂。日本央行表示，不確定性會繼續高企，將留意國際商品市場和輸入物價的動向，以及企業成本轉嫁的狀況。

泰GDP增2.7% 星樓市續旺 亞太區其他國家方面，泰國政府昨公布今年第一季度國內生產總值（GDP）按年增長2.7%，高於市場預期；去年第四季度增長1.4%。有經濟學家指，隨着中國遊客增加，當地旅遊業料將繼續復甦，從而支持整體經濟。

另邊廂，新加坡樓市繼續熾熱，在新盤帶動下，新加坡私人住宅銷量連升4個月，單計4月共售出887個單位，按月上升80.3%。為了令樓市降溫，新加坡政府在4月底推出新辣招，針對外國人置業徵收重稅，不過當地地產業界指，措施對樓價介乎180萬至400萬坡元的房屋銷售影響不大。