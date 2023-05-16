港銀搶按揭 回贈創17年最多

本港銀行按揭貸款業務競爭激烈，中原按揭研究數據顯示，香港新做按揭貸款業務現金回贈比例由去年約1.3%，升至今年目前最高的2.6%，創下逾17年來最高水平。

港元拆息普遍回落 與此同時，港元拆息普遍回落。與樓按相關的一個月港元銀行同業拆息（HIBOR）報4.17131厘，按日跌0.17119厘，連跌兩個交易日。

短線拆息均告回落，隔夜拆息重返4厘樓下，報3.93619厘；一星期拆息及兩星期拆息分別報4.02357厘及4.02691厘。中長線拆息方面，僅一年期拆息升至4.54571厘，3個月期拆息回落至4.41429厘，半年期拆息跌至4.44452厘。

此外，金融管理局昨公布今年首季信用卡貸款調查結果，3月底信用卡應收帳款總額為1,423億元，較去年第四季回落1.8%。拖欠及經重組合併比率由去年第四季末的0.28%，輕微上升至3月底的0.29%；信用卡季度撇帳率亦由0.38%，微升至0.4%。