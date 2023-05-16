人行MLF續做1250億 滬深股齊上揚

內地降息預期落空！中國人民銀行昨日宣布，開展1,250億元（人民幣‧下同）一年期中期借貸便利（MLF）操作，連續半年在規模上超額續期，但利率維持2.75厘，延續去年9月以來的水平。同時，人行預告本月至7月居民消費價格指數（CPI）還將階段性保持低位，惟經濟內生動力增強，有望彌補供需缺口後，料CPI年底或回升至近年均值，更強調內地經濟沒有出現通縮。

強調華無通縮基礎 人行昨發表首季貨幣政策執行報告，指物價仍溫和上漲，特別是核心CPI升幅按年穩定在0.7%，經濟運行持續好轉，不符合通縮特徵，中長期亦不存在長期通縮或通脹的基礎。該行下階段將繼續實施好穩健的貨幣政策，總量適度、節奏平穩，加強與財政政策等協調配合，形成擴大需求的合力。

市傳內地昨起或調低特定存款利率，人行在報告中提及，存款利率市場化調整機制下，已指導利率自律機制成員根據市場利率變化合理調整存款利率，大部分內銀去年9月調低存息，而今年4月以來，去年尚未調整的內銀也進行了下調，下階段將落實相關機制，穩定銀行負債成本，並發揮貸款市場報價利率（LPR）改革效能，推動企業綜合融資成本和個人消費信貸成本穩中有降。今年3月，新發放貸款加權平均利率為4.34厘，其中企業貸款利率為3.95厘，均處於歷史低位。

如計及昨日人行的20億元逆回購操作，連同本月MLF淨投放的250億元資金，全日人行「放水」規模為230億元。A股大市午後升勢明顯擴大，滬綜指收漲1.17%，報3,310點，深成指及深圳創業板指數分別勁升1.57%及2.11%，報11,178點及2,299點；滬深兩市成交額合計9,383億元，北向資金經滬深股通錄淨買入40.85億元。