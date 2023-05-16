澳博首季虧損逾8.6億
澳門的旅客量已由谷底回升，惟多間濠賭公司仍未走出虧蝕的局面。其中老牌賭企澳博控股(00880)公布，今年首季錄得股東應佔虧損為8.69億元，去年同期亦蝕12.82億元。事實上，該企過去3個年度至今年首季都見紅，累計虧損158.36億元。
澳博位於澳門路氹的大型場地上葡京，自2021年7月啟用至今，業務似乎仍未完全上軌道。根據本次的業績報告，上葡京於首季度之毛收益雖然上升逾五成，至4.74億元，但其經調整物業EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為蝕2.3億元，虧損按年擴大逾6%。
9間衞星賭場轉蝕
該企貴賓博彩毛收益於首季度為2.01億元，按年減少約41.6%，靠面對大眾的中場博彩業務支撐，期內毛收益升約六成七至34.35億元。另外，澳博有5間衞星賭場已於去年12月27日關閉，不再營運，今年首季餘下的9間衞星賭場經調整物業EBITDA按年轉盈為虧，蝕1.05億元。
澳門研設數碼貨幣
另方面，澳門立法會第二常設委員會昨日公布，已完成討論《貨幣發行法律制度法案》並簽署意見書，將送交立法會大會細則性審議，當中將會研究設立法定的數碼貨幣。
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