澳博首季虧損逾8.6億

澳博位於澳門路氹的大型場地上葡京，自2021年7月啟用至今，業務似乎仍未完全上軌道。根據本次的業績報告，上葡京於首季度之毛收益雖然上升逾五成，至4.74億元，但其經調整物業EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）為蝕2.3億元，虧損按年擴大逾6%。