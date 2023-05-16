北向互換通首日交易82億
獲27金融機構撐場 適時推進南向通
中港兩地互聯互通機制再度擴容，銀行間利率互換市場「互換通」北向通昨正啟動，首日獲花旗、滙豐、渣打、建行等27間境外金融機構撐場，通過互換通達成在岸人民幣利率互換合約的交易，涉及名義總值約82.59億元人民幣。香港交易所(00388)行政總裁歐冠昇表示，確保系統運作順利後，再適時推進南向互換通。
歐冠昇：推動人幣國際化
歐冠昇指，互換通是全球首個衍生產品市場的互聯互通機制，使境外投資者能直接交易和結算在岸人民幣利率互換產品，回應了國際投資者對中國境內債券市場風險管理工具的需求，亦有助推動人民幣國際化進程。未來會繼續與兩地監管部門及市場參與者合作，為投資者提供更多元化投資工具。
香港金融管理局總裁余偉文稱，將與兩地監管部門密切關注北向互換通的落實情況，按市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排。香港證監會行政總裁梁鳳儀指，持有內地債券的國際投資者可透過互換通管理人民幣利率風險，相信互換通有助於鞏固香港作為風險管理中心的地位。
滙豐稱，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲投資管理公司昨完成北向互換通交易，其中滙豐中國擔任交易的報價商，而滙豐香港則擔任指定清算代理行。
雙櫃台莊家制料數周推
中銀香港(02388)亦於昨日完成首批多筆北向互換通交易，主要與銀行及券商在內的16間境內報價商達成交易，總額逾10億元人民幣。
歐冠昇又提到，目前已有約20家大型上市公司表明參與港元及人民幣雙櫃枱，有關股份佔港股日均成交約四成，雙櫃台莊家機制系統料於未來數周推出。
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