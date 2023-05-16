北向互換通首日交易82億

歐冠昇：推動人幣國際化 歐冠昇指，互換通是全球首個衍生產品市場的互聯互通機制，使境外投資者能直接交易和結算在岸人民幣利率互換產品，回應了國際投資者對中國境內債券市場風險管理工具的需求，亦有助推動人民幣國際化進程。未來會繼續與兩地監管部門及市場參與者合作，為投資者提供更多元化投資工具。

香港金融管理局總裁余偉文稱，將與兩地監管部門密切關注北向互換通的落實情況，按市場發展和投資者需要，完善提升各項操作安排。香港證監會行政總裁梁鳳儀指，持有內地債券的國際投資者可透過互換通管理人民幣利率風險，相信互換通有助於鞏固香港作為風險管理中心的地位。

滙豐稱，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲投資管理公司昨完成北向互換通交易，其中滙豐中國擔任交易的報價商，而滙豐香港則擔任指定清算代理行。

歐冠昇又提到，目前已有約20家大型上市公司表明參與港元及人民幣雙櫃枱，有關股份佔港股日均成交約四成，雙櫃台莊家機制系統料於未來數周推出。

北向互換通開通首日

部分境外參與者名單