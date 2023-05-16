美債限談判有進展 道指早段仍軟

美國債務上限談判似乎有新進展，總統拜登將會於周二會見共和黨眾議院議長麥卡錫等國會領袖。美股周一早段偏軟，道指曾跌138點，報33,161點；標指曾升13點，報4,110點；以科技股為主的納指跌21點，報12,263點。

拜登表示，對於達成提高債務上限協議仍然感到「樂觀」，認為最終可以解決問題。市場對於環繞債務上限的政治戲碼亦未有太大的反應，反倒是此前銀行業危機遺留下的「手尾」受到更多的關注。

自硅谷銀行（SVB）倒閉後，美國政府第一時間表示全部客戶存款都會受到保障，由聯邦存款保險公司（FDIC）承擔。

SVB開曼群島客不受保障 不過，最新消息指出，所謂的全部保障只包括SVB美國的存戶，而一些SVB開曼群島分行的客戶表示，他們的資金已被沒收，不受存款保險覆蓋。

銀行業危機爆發後，市場亦開始尋找下一個可能會引爆的「金融地雷」。橡樹資本聯合創始人Howard Marks警告，私募信貸市場可能會受到考驗。他指出，許多金融機構及大型資產管理公司，都向私募股權公司提供了巨額貸款，讓他們收購一些未上市的企業，除了信貸條件收緊，這些高槓桿交易可能會引發問題。

老虎基金傳減私募持倉 私募市場的壓力愈來愈大，市傳美國著名基金老虎環球（Tiger Global Managment）亦打算減少私募市場持倉，計劃出售部分未上市公司股權套現，其中包括抖音母公司字節跳動等。報道指，老虎環球持有的未上市公司投資組合價值逾400億美元。

其他企業消息方面，網上召車平台Lyft行政總裁David Risher表示，願意接受第三方提出收購公司的報價，但目前並未積極尋求賣盤，暫時也沒有收到任何併購要約；Lyft股價早段曾經上升0.67%。

嘉信理財表示，客戶提款已連續第3個月放緩，4月新舊客戶為公司帶來了136億美元的資產，其股價曾升2.8%。連鎖快餐品牌Shake Shack股價升6.93%，該公司成為維權投資者針對目標，據報維權基金股東Engaged Capital正打算爭奪公司3個董事會席位。