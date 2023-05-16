紐曼千三億購同業 冠絕金礦界

金價在歷史高位徘徊之際，全球敲定了史上最大宗金礦業併購案，可見相關行業何其當時得令、有價有市！全球最大黃金生產商紐曼礦業（Newmont）最新宣布，同意以175億美元（約1,365億港元）收購澳洲同業Newcrest Mining；Newcrest亦表示，董事會支持紐曼礦業最新提出的收購建議。受消息刺激，Newcrest Mining股價昨收升1.52%，紐曼礦業開市早段亦曾升逾2%。

根據協議，紐曼礦業將收購Newcrest的100%已發行股票，每持有一股Newcrest股票可換取0.4股紐曼礦業股票，同時，紐曼礦業容許Newcrest派發每股1.1元特別現金股息，作為收購代價的一部分。

據悉，今次的收購連同債務規模將達192億美元（約1,497億港元），打破紐曼礦業在2019年以123億美元（約959億港元）收購同業Goldcorp的紀錄。

相關交易預計於今年第四季完成，不過仍須Newcrest股東批准，以及澳洲、加拿大等競爭管理機構同意。另紐曼礦業預計，收購完成後每年將產生5億美元的協同效應，以及帶來約20億美元的現金流。

港金礦股做好 另邊廂，外媒調查顯示，為了避開美國債務違約風險，有數萬億美元正撤出全球股市，轉為買入黃金、美債和比特幣以作對沖，其中有41%人更表示，如果美國債務違約，美元作為全球主要儲備貨幣的地位將面臨風險。