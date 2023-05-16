阿根廷央行加息6厘遏通脹

為了壓抑高通脹，阿根廷在周日宣布一連串的經濟措施，包括調整利率、更頻密干預匯市，以及與國際貨幣基金組織（IMF）討論加快發放援助貸款等。繼4月底加息10厘後，阿根廷央行昨日宣布再加息6厘，令利率升至97厘。

報道指，阿根廷正經歷史上嚴重乾旱，大豆、玉米和小麥的收成大受影響，促使當地經濟上損失數以十億美元的出口收入，同時加劇國內的物價升勢。阿根廷4月通脹率按年急漲至109%，為1991年以來新高。

有分析估計，阿根廷央行的現金儲備已經處於負值，而當地經濟部在上月公布，將停止使用美元來支付從中國進口的商品，轉而使用人民幣結算，以保日益減少的外匯儲備。

土耳其股債暴跌 另邊廂，受土耳其總統選舉未有明確結果影響，當地股票和債券價格昨日雙雙下跌，其中土耳其股市XU100在周一時曾大跌6.7%，觸發熔斷機制。而土耳其債券價格亦下跌，收益率上揚，2030年到期的美元計價土耳其國債收益率由上周五的8.059%上升至9.268%。

市場分析指，土耳其總統選舉很大機會要進行第二輪投票，接下來的兩周市場將充滿不確定性，若現任總統埃爾多安連任，土耳其經濟可能會面臨失衡情況，包括龐大的經常項目赤字等問題。

阿根廷通脹攀升