大鱷英鎊淨淡倉年半高

英國首季經濟仍勉強錄得增長，暫時避過了衰退，英鎊昨日曾高見1.2514美元，相當於兌9.806港元。不過，市場對英國經濟的看法似乎仍然審慎，對沖基金亦加大做淡英鎊的規模。美國商品期貨交易委員會（CFTC）報告顯示，截至5月9日，槓桿基金持有的英鎊淨淡倉規模（期貨及期權）創下2021年12月以來新高。

報告顯示，槓桿基金持有的英鎊淨淡倉合約折合為6,858張，其中淡倉上周增加了10,649張，而好倉僅增加了382張。與此同時，資產管理機構繼續看好英鎊，持有的淨好倉合約折算為15,323張。換言之，對沖基金與大型資管機構之間似乎存在觀點分歧，可能會加劇鎊匯未來的波動。

另外，反映投機資金動向的「非商業持倉」之中，英鎊期貨淨好倉仍達到4,528張，也屬於近期較高水平，意味多數投機者都較看好英鎊，也是與上文提到的槓桿基金部署背道而馳。

匯價後市取決英歐幣策 「非商業持倉」是指除了企業對沖需求以外的期貨持倉，普遍被認為等同於多數投機交易員所持有的倉位，一般而言其走勢與英鎊匯價同步或稍為領先。

英鎊的走勢除了視乎美元匯價外，很大程度取決於英國與歐元區的貨幣政策步伐分歧。荷蘭國際集團（ING）指出，假如英國的通脹及薪酬數據放緩，英倫銀行可能在6月按兵不動，市場可能會提前反映這種結果，導致英鎊受壓。該行預期歐元兌英鎊反彈至0.88以上。